"Финального решения еще нет": нардеп Совсун спрогнозировала, что большинство школ Украины отправят на карантин с 31 января
Народная депутат Инна Совсун заявила, что в регионах уже принимаются решения о переводе школ на дистанционное обучение на фоне роста заболеваемости COVID-19
Об этом она сказала в эфире "Содержимое с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Сегодня есть только рекомендация Минобразования закрыть, но решения принимаются местными властями. В Киеве некоторые школы самостоятельно приняли такое решение, но общегородского решения не было. Возвращаясь к дистанционному обучению - финальное решение не принято, но я прогнозирую, что с понедельника (31 января, - ред.) большая часть школ страны будет закрыта. И в Киеве, и в регионах соответствующие решения принимаются", - заявила нардеп.
Она также упомянула о постоянном "заминировании" школ.
"Напряжения родителям сейчас добавляет другая ситуация - это истории с постоянными объявлениями о минировании школ, когда посреди дня было объявление, что заминированы все школы в городе и всех детей выводили на улицы и их забирали родители. Здесь есть отдельный вопрос обеспечения безопасности наших детей в школах ", – отметила Совсун.
- 26 января Минобразования направило руководителям учебных заведений рекомендации перевести учащихся и студентов на дистанционную или смешанную форму обучения.
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