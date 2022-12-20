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Финалистка Нацотбора Евровидения КRUTЬ пожаловалась на TVORCHI: заявила о нарушении правил

20 декабря, 2022 вторник
20:53
Общество

Финалистка Нацотбора KRUTЬ обратилась к Общественному относительно музыкального сопровождения выступления TVORCHI в финале конкурса, а также относительно издания трека "Heart Of Steel" дистрибуционным лейблом "Believe"

Об этом стало известно из Instagram.

"По словам KRUTЬ, в припевах группы TVORCHI звучал дабл основного вокала в прямом эфире, который является нарушением Правил Нацотбора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров отметил, что во время прослушивания эфирной записи выступления в финале TVORCHI слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом. В то же время он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями TVORCHI.

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Организационный комитет учел, что ряд мелких нарушений во время Нацотбора допустили сразу несколько финалистов, однако ни одно из них не стало достаточным основанием для дисквалификации кого-либо из участников.

Что касается "Believe", по словам KRUTЬ, компания продолжает работать на территории страны-агрессора. По полученной Общественной информации, Believe - это французская компания, занимающаяся дистрибуцией в Европе и Азии.

"Дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил Нацотбора. 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через Believe, еще трое работали с ним до недавнего времени", - отмечается.

В частности, добавляется, что организационный комитет Евровидения принял решение, что обращение KRUTЬ не является основанием для прекращения участия TVORCHI в Нацотборе.

  • Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе этого года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский языковой союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он пройдет в Ливерпуле . Первый полуфинал будет на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.
  • 1 декабря объявили, в какой последовательности будут выступать финалисты Нацотбора. Также стало известно, что голосование в финале Нацотбора состоится в "Дии".
  • В субботу, 17 декабря, прошел финал Национального отбора участника песенного конкурса Евровидения-2023. Победителями отбора стала группа TVORCHI , им удалось покорить сердца зрителей, получив от них 10 баллов. Судьи оценили выступление в 9-й.

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Культура
Евровидение
Украина
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