Финалистка Нацотбора Евровидения КRUTЬ пожаловалась на TVORCHI: заявила о нарушении правил
Финалистка Нацотбора KRUTЬ обратилась к Общественному относительно музыкального сопровождения выступления TVORCHI в финале конкурса, а также относительно издания трека "Heart Of Steel" дистрибуционным лейблом "Believe"
Об этом стало известно из Instagram.
"По словам KRUTЬ, в припевах группы TVORCHI звучал дабл основного вокала в прямом эфире, который является нарушением Правил Нацотбора", - говорится в сообщении.
Сообщается, что музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров отметил, что во время прослушивания эфирной записи выступления в финале TVORCHI слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом. В то же время он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями TVORCHI.
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Организационный комитет учел, что ряд мелких нарушений во время Нацотбора допустили сразу несколько финалистов, однако ни одно из них не стало достаточным основанием для дисквалификации кого-либо из участников.
Что касается "Believe", по словам KRUTЬ, компания продолжает работать на территории страны-агрессора. По полученной Общественной информации, Believe - это французская компания, занимающаяся дистрибуцией в Европе и Азии.
"Дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил Нацотбора. 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через Believe, еще трое работали с ним до недавнего времени", - отмечается.
В частности, добавляется, что организационный комитет Евровидения принял решение, что обращение KRUTЬ не является основанием для прекращения участия TVORCHI в Нацотборе.
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