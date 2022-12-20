Об этом стало известно из Instagram.

"По словам KRUTЬ, в припевах группы TVORCHI звучал дабл основного вокала в прямом эфире, который является нарушением Правил Нацотбора", - говорится в сообщении.



Сообщается, что музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров отметил, что во время прослушивания эфирной записи выступления в финале TVORCHI слышна дополнительная обработка в указанных секундах, которая может быть даблом. В то же время он не считает, что такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями TVORCHI.

Читайте также: Ср*чу вокруг "Евровидения" не было



Организационный комитет учел, что ряд мелких нарушений во время Нацотбора допустили сразу несколько финалистов, однако ни одно из них не стало достаточным основанием для дисквалификации кого-либо из участников.



Что касается "Believe", по словам KRUTЬ, компания продолжает работать на территории страны-агрессора. По полученной Общественной информации, Believe - это французская компания, занимающаяся дистрибуцией в Европе и Азии.

"Дистрибуция песен финалистов этой компанией не является нарушением правил Нацотбора. 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через Believe, еще трое работали с ним до недавнего времени", - отмечается.



В частности, добавляется, что организационный комитет Евровидения принял решение, что обращение KRUTЬ не является основанием для прекращения участия TVORCHI в Нацотборе.

Конкурс "Евровидение-2023" должен был состояться в Украине, ведь Kalush Orchestra одержали победу в песенном конкурсе этого года. Впрочем, из-за российской войны на территории Украины Европейский языковой союз передал право на проведение конкурса Великобритании. От имени Украины он пройдет в Ливерпуле . Первый полуфинал будет на "Ливерпуль-арене" 9 мая, второй – 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.

1 декабря объявили, в какой последовательности будут выступать финалисты Нацотбора. Также стало известно, что голосование в финале Нацотбора состоится в "Дии".

В субботу, 17 декабря, прошел финал Национального отбора участника песенного конкурса Евровидения-2023. Победителями отбора стала группа TVORCHI , им удалось покорить сердца зрителей, получив от них 10 баллов. Судьи оценили выступление в 9-й.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb