"Финал один": Гуменюк прокомментировала уничтожение российского катера "Тунец" в Черном море

Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.



"Пока об условиях операции мы можем говорить в любом случае в ограниченном формате. Это северо-западная часть Черного моря, и фактически основной месседж этого сообщения, что любая такая высадка россиян будет заканчиваться единственным финалом – таким, как на этом видео", –

Детали операции сейчас военные не разглашают.

Напомним, 3 сентября ВМС ВСУ опубликовали видео, где российская армия попыталась высадиться в северо-западной части Черного моря. Военно-морские силы уничтожили вражеский катер типа КС-701 "Тунец". В результате 6 окупантов убиты и двое ранены.