"Финал один": Гуменюк прокомментировала уничтожение российского катера "Тунец" в Черном море
Представитель Южных Сил обороны Наталья Гуменюк дала комментарий о видео на котором видно, как украинские защитники в Черном море уничтожили российский катер "Тунец"
Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.
"Пока об условиях операции мы можем говорить в любом случае в ограниченном формате. Это северо-западная часть Черного моря, и фактически основной месседж этого сообщения, что любая такая высадка россиян будет заканчиваться единственным финалом – таким, как на этом видео", –
Детали операции сейчас военные не разглашают.
Напомним, 3 сентября ВМС ВСУ опубликовали видео, где российская армия попыталась высадиться в северо-западной части Черного моря. Военно-морские силы уничтожили вражеский катер типа КС-701 "Тунец". В результате 6 окупантов убиты и двое ранены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.22 Покупка 37.22Продажа 37.91
- EUR Покупка 40.25Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное