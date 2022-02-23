Финал Лиги чемпионов не должен проходить в России, - глава британского МИД Трасс
Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что финал Лиги чемпионов необходимо отобрать у Санкт-Петербурга
Об этом сообщает lbc.co.uk.
На вопрос, должен ли Санкт-Петербург принять, как было запланировано, 28 мая финал ЛЧ, Трасс ответила, что нет.
"Я четко заявляю: нет, не должен", – сказала Трасс.
Она добавила, что будь она в английской команде, то бойкотировала бы финал, если он состоится в России.
"Если бы я была в английской команде, я бы бойкотировала финал. Я лично бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина", - сказала Трасс.
Сейчас в 1/8 финала Лиги чемпионов продолжают выступления четыре английских клуба - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".
- 22 февраля сообщалось, что УЕФА может лишить Санкт-Петербург права на проведение финального матча Лиги чемпионов.
- Также во вторник премьер Британии Борис Джонсон заявил, что футбольные турниры не будут проводиться в России из-за ее агрессии против Украины.
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