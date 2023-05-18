Лукашенко – это переодетая женщина? Илон Маск – инопланетянин? А может быть, Виктор Орбан — нормальный человек? Эти вещи звучат абсурдно, но еще фантастичнее считать, что у миланского "Интера" есть хоть какие-то шансы в финале Лиги чемпионов против "Ман Сити".

"Манчестер Сити" просто унизил мадридский "Реал" в полуфинале. Поражение 0:4 для испанцев в ЛЧ – это беспрецедентный случай. В последний раз подобное случалось ровно 10 лет назад, когда дортмундская "Боруссия" побеждала "Реал" со счетом 4:1.

В Английской Премьер-лиге "Ман Сити" тоже впечатляет. Команда Гвардиолы обогнала лондонский "Арсенал", долгое время с бешеным отрывом лидировавший в таблице. Уже в этот уикенд игроки "Сити", скорее всего, получат чемпионские медали.

"Манчестер Сити" просто унизил мадридский "Реал" в полуфинале. Поражение 0:4 для испанцев в ЛЧ – это беспрецедентный случай. В последний раз подобное случалось ровно 10 лет назад, когда дортмундская "Боруссия" побеждала "Реал" со счетом 4:1.

В "Манчестер Сити" лучший атакующий дуэт современности — Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне. В этом сезоне у норвежца 52 гола, а у бельгийца 29 ассистов. Это феноменальные цифры!

Букмекеры уже опубликовали котировки на финал ЛЧ. "Ман Сити" считается абсолютным фаворитом. На выигрыш "Интеру" дают коэффициент 7,60.

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Я не болельщик "Манчестер Сити", а особенно после того, как из команды ушел Александр Зинченко. Однако признаю, что сейчас в мире нет команды, которая даже в теории сильнее их. И об этом говорят цифры и результаты.

Букмекеры уже опубликовали котировки на финал ЛЧ. "Ман Сити" считается абсолютным фаворитом. На выигрыш "Интера" дают коэффициент 7,60.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня. Но этот матч можно не смотреть. Есть ли у "Интера" хоть один игрок, сейчас усиливший основной состав "Манчестер Сити"? Разве возможно, что Симоне Индзаги — тактический гений, способный переиграть Хосепа Гвардиолу?

Извините, однако у "Интера" на замену выходит Лукаку, а у "Манчестер Сити" Фоден. Стоимость всех игроков "Сити" - 1,05 млрд евро, а "Интера" - чуть более 500 млн. Да и Гвардиола уже дважды выигрывал ЛЧ, когда самый знаменитый трофей Индзаги - это Кубок Италии.

А Эрлинг Холланд? В 22 года норвежец забил 208 голов за клуб и сборную. Он уже опережает график Месси и Роналду!

Остается три недели и я не представляю, что должно случиться, чтобы у "Интера" появились хоть какие-то шансы в этом матче.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Влад Дидусь, спортивный обозреватель Эспрессо.

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