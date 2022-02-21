Финал конкурса Mrs Ukraine International-2022 пройдет в Киеве 2 марта
В Киеве в Regent Hill Event Hall 2 марта состоится национальный финал международного конкурса Mrs Ukraine International-2022
Об этом рассказал PR-директор конкурса Алекс Лебедев, передает Укринформ.
"Mrs Ukraine International - это первый конкурс красоты в Украине, который поддерживается на государственном уровне и в этом году проходит при поддержке Министерства иностранных дел Украины", - сказал Лебедев.
Он отметил, что 2 марта в Regent Hill Event Hall состоится национальный финал международного конкурса Mrs Ukraine International 2022, участниками которого станут 25 женщин.
Национальный директор конкурса Mrs Ukraine International Яна Луцкая уточнила, что конкурс проходит в Украине уже пятый год.
"Сейчас мы официально поддерживаемся Министерством иностранных дел. Это впервые за 30-летнюю историю независимости Украины, когда власти поддерживают конкурс красоты. И поддерживают этот конкурс не просто так, это конкурс, который меняет стереотипы. Потому что это конкурс не только о красоте, но и об успехе. Я очень хочу, чтобы участвующие в этом проекте женщины были услышаны, чтобы вы были лидерами мнений, чтобы вы стали популярны не только в своей сфере, но и вышли за пределы", - рассказала она.
Телетрансляция конкурса впервые пройдет на украинском телевидении 16 апреля.
Как известно, впервые в Украине конкурс был проведен в 2018 году. Первой украинкой, представившей нашу страну на конкурсе Mrs International, была Яна Луцкая.
Mrs. International – один из самых престижных и известных конкурсов, который проводится ежегодно в США при поддержке правительства страны на протяжении более 30 лет. В Киеве будет избрана Победительница-Королева, которая представит Украину в Америке.
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