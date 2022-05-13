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Финал Евровидения-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra

13 мая, 2022 пятница
11:32
Общество

Организаторы "Евровидения-2022" объявили порядок проведения Большого финала 14 мая. Представители Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – выйдут на сцену под 12 номером

О порядке выступлений участников сообщили на официальном сайте Eurovision World.

В субботу, 14 мая, в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидения-2022. В 22.00 по Киеву конкурс будет транслировать Общественное . Культура, Общественное. Евровидение, а также Facebook Евровидение и YouTube Евровидение Украина . Также трансляцию будет вести радио "Луч" и телеканал UA: Культура.

За день до финала прошла традиционная жеребьевка, во время которой стал известен порядок выступлений представителей разных стран. Конкурировать украинцам придется еще с 24 финалистами.

Откроет большой финал представитель Чехии – группа We Are Domi, а завершающим станет выступление певца Стефана из Эстонии. Kalush Orchestra споет под номером 12.

Порядок выступлений участников в финале:

  1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
  2. Румыния: WRS – Llámame
  3. Португалия: Маро – Saudade, saudade
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  6. Франция: Алван и Ахез – Фуленн
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Армения: Роза Линн – Snap
  9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
  10. Испания: Шанель – SloMo
  11. Нидерланды: S10 – De diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  14. Моника Лю – Sentimentai
  15. Азербайджан: Надир Рустемли - Fade to black
  16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
  18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
  22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
  23. Польша: Ochman – River
  24. Сербия: Konstrakta-In Corpore Sano
  25. Эстония: Stefan – Hope

Список из 25 финалистов сформировался по результатам первого и второго полуфиналов. Из каждого в следующий тур прошли по 10 конкурсантов, остальные 5 – представители стран-основательниц Евровидения и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

По состоянию на 11.00 13 мая букмекеры прогнозируют победу Украины в 59% . В финале жители Украины могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины – группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

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