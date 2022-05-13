О порядке выступлений участников сообщили на официальном сайте Eurovision World.

В субботу, 14 мая, в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидения-2022. В 22.00 по Киеву конкурс будет транслировать Общественное . Культура, Общественное. Евровидение, а также Facebook Евровидение и YouTube Евровидение Украина . Также трансляцию будет вести радио "Луч" и телеканал UA: Культура.

За день до финала прошла традиционная жеребьевка, во время которой стал известен порядок выступлений представителей разных стран. Конкурировать украинцам придется еще с 24 финалистами.

Откроет большой финал представитель Чехии – группа We Are Domi, а завершающим станет выступление певца Стефана из Эстонии. Kalush Orchestra споет под номером 12.

Порядок выступлений участников в финале:

Чехия: We Are Domi – Lights Off Румыния: WRS – Llámame Португалия: Маро – Saudade, saudade Финляндия: The Rasmus – Jezebel Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry Франция: Алван и Ахез – Фуленн Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Армения: Роза Линн – Snap Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi Испания: Шанель – SloMo Нидерланды: S10 – De diepte Украина: Kalush Orchestra – Стефания Германия: Малик Гаррис – Rockstars Моника Лю – Sentimentai Азербайджан: Надир Рустемли - Fade to black Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer Австралия: Шелдон Райли – Not the Same Великобритания: Сэм Райдер – Space Man Польша: Ochman – River Сербия: Konstrakta-In Corpore Sano Эстония: Stefan – Hope

Список из 25 финалистов сформировался по результатам первого и второго полуфиналов. Из каждого в следующий тур прошли по 10 конкурсантов, остальные 5 – представители стран-основательниц Евровидения и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

По состоянию на 11.00 13 мая букмекеры прогнозируют победу Украины в 59% . В финале жители Украины могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины – группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

С первого полуфинала в финал конкурса прошла украинская группа Kalush Orchestra .

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