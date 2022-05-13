Финал Евровидения-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra
Организаторы "Евровидения-2022" объявили порядок проведения Большого финала 14 мая. Представители Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – выйдут на сцену под 12 номером
О порядке выступлений участников сообщили на официальном сайте Eurovision World.
В субботу, 14 мая, в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидения-2022. В 22.00 по Киеву конкурс будет транслировать Общественное . Культура, Общественное. Евровидение, а также Facebook Евровидение и YouTube Евровидение Украина . Также трансляцию будет вести радио "Луч" и телеканал UA: Культура.
За день до финала прошла традиционная жеребьевка, во время которой стал известен порядок выступлений представителей разных стран. Конкурировать украинцам придется еще с 24 финалистами.
Откроет большой финал представитель Чехии – группа We Are Domi, а завершающим станет выступление певца Стефана из Эстонии. Kalush Orchestra споет под номером 12.
Порядок выступлений участников в финале:
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Румыния: WRS – Llámame
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Франция: Алван и Ахез – Фуленн
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap
- Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
- Испания: Шанель – SloMo
- Нидерланды: S10 – De diepte
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Моника Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надир Рустемли - Fade to black
- Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
- Польша: Ochman – River
- Сербия: Konstrakta-In Corpore Sano
- Эстония: Stefan – Hope
Список из 25 финалистов сформировался по результатам первого и второго полуфиналов. Из каждого в следующий тур прошли по 10 конкурсантов, остальные 5 – представители стран-основательниц Евровидения и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).
По состоянию на 11.00 13 мая букмекеры прогнозируют победу Украины в 59% . В финале жители Украины могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины – группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.
- С первого полуфинала в финал конкурса прошла украинская группа Kalush Orchestra .
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