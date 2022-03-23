FINA отстранила россиян и белорусов от участия в чемпионате мира

Об этом сообщает официальный сайт FINA.

"FINA решительно осуждает вторжение России в Украину и хочет подтвердить свою приверженность поддержке Украинской федерации плавания, прыжков в воду и артистического плавания во время подготовки к предстоящим соревнованиям", - заявили в международной федерации.

В частности, из-за агрессии против Украины представители РФ и Беларуси отстранены от чемпионата мира по водным видам, который будет проходить в Будапеште (Венгрия) с 18 июня по 3 июля 2022 года.

Кроме этого, у российского города Казань отобрали право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, который он должен был принимать 17-22 декабря.

Напомним, 22 марта Международная федерация шахмат дисквалифицировала на полгода Сергея Карякина, поддержавшего российскую вооруженную агрессию против Украины.

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