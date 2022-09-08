Фильтрационные лагеря для украинцев контролируют лично работники администрации Путина, - Госдеп США
Чиновники администрации президента России Владимира Путина контролируют и координируют фильтрационные операции на захваченных территориях в Украине. Россия использует фильтрационные лагеря для допросов и насильственного вывоза граждан Украины
Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель на брифинге.
Как сообщается в сообщении, заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель отметил, что РФ использует фильтрационные лагеря для допросов и насильственного вывоза украинских граждан.
"Нам также известно, что представители администрации президента России предоставляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций", - сказал Патель.
РФ считает операции по фильтрации критически важными для своих усилий по аннексии территорий Украины.
"Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила фильтрационные операции и предоставила ООН, независимым наблюдателям, гуманитарным и правозащитным организациям доступ к этим фильтрационным местам", - добавил он.
Патель отметил, что против украинцев, вынужденных ребят под контролем российских оккупантов, РФ нарушает принципы международного гуманитарного права. В то же время он отметил, что не стал бы прямо называть эти действия военным преступлением.
Как известно, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики не только грабят, насилуют и убивают украинцев, но отправляют в фильтрационные лагеря и принудительно депортируют их в РФ.
- Российские оккупанты увеличивают количество " фильтрационных лагерей ". Зафиксированы новые пункты издевательств в бердянской колонии, школе Херсонской области и в городе Джанкой.
- Постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что действия России в Украине напоминают сталинские методы, в частности, российские фильтрационные лагеря – это попытка физически уничтожить украинский народ.
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