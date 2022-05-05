Фильтрационные лагеря для мариупольцев: принудительно вывезенных мужчин пытают, держат в бесчеловечных условиях и готовят к "параду" в роли пленных военных
В фильтрационных лагерях Мариуполя россияне пытают мужчин, отбирают у них документы, готовят к "параду" и держат в бесчеловечных условиях, в результате чего один человек погиб, а также случаи заражения туберкулезом среди удерживаемых
Об этом в телеграмме рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Фильтрационные лагеря в селе Безимяне превращены в настоящее гетто для мариупольцев. Это самая ужасная история, о которой стоит рассказывать всему миру. Мы получили все подробности и уникальное видео подтверждение изнутри. Без преувеличений - это новая страница военного преступления России, происходящая прямо сейчас" , – отметил он.
Почти четыре недели назад россияне принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеров всех мужчин. Около 2 тыс. горожан разместили в селах Безимяно и Казацкое Новоазовского района якобы для проведения фильтрации. Мужчинам не разрешили взять личные вещи, а документы отобрали.
"Мужчин разместили в помещении школы и клуба. На видео мы можем увидеть именно школу в с. Безимяне. Четвертую неделю мужчин насильно удерживают не позволяя покидать территорию школы без конвоя российских военных. Условия содержания ужасны - люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медпомощь не оказывается. Среди людей в школе Безымянном зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы превращен в изолятор, где закрыто без медицинского ухода большое количество людей. В селе Казацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь", - подчеркнул Петр Андрющенко.
Утром и в 21:00 в случае отсутствия кого-то из задержанных кафиры угрожают усиленными пытками и расстрелом других удерживаемых. Мужчин трижды в день готовят баландой, соблюдать чистоту можно только благодаря одной раковине с холодной водой на тысячи людей. Отсутствие гигиены усиливает заболеваемость среди мужчин.
"Документов людям не возвращают, но все получили бумагу о прохождении фильтрации, но и она не дает им права покинуть территорию лагеря. Были отдельные попытки, но мужчины были задержаны и избиты. Последняя неудачная попытка за иронию судьбы была прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красного Все удержанных, включая больных и людей с инвалидностью привлекают на работу по благоустройству в с.Безимяне и г. Новоазовск под конвоем российских военных. силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов.При этом в понедельник 2 мая на выстраивание было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных". Для чего их переоденут в форму украинских солдат", - отметил советник мэра.
Из-за отсутствия мужчин в районах Гуглино, Мирный и Волонтеровка большое количество оккупантов грабят дома даже при наличии жителей. Женщины не выходят на улицу из-за страха изнасилования.
"Все это еще раз показывает реалии оккупации. Превращение Мариуполя в настоящее гетто. О котором снова молчит мир. Поэтому мы обращаемся ко всем за распространением информации, в частности, к СМИ. Все видео аутентичны без корректировок и редакции. Переданы владельцами для свободного использования. Забирайте. Распространяйте. Мы должны спасать мариупольцев от уничтожения. Итого", - заметил Петр Андрющенко.
- Ранее было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых кафиры принудительно вывезли на территорию РФ.
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