Фильмы ужасов, заставляющие вас озираться

"Не волнуйся, дорогая", США (2022)

События киноленты переносят нас в Калифорнию 50-х годов прошлого столетия.

Элис – самая обычная домохозяйка. Ее будни похожи на выходные, а выходные похожи на будни. Сплошная скука. И это сводит ее с ума. Ей хочется развлечений.

Муж Элис – Джек. И живут они под общей крышей так же скучно, как и все их соседи. Ведь их жилье находится в экспериментальной коммуне.

Но за домами жителей коммуны прячутся разные секреты. Они страшат Элис. Но самый громкий секрет скрывает от жены ее собственный муж, в окружении которого есть друзья, которые тоже знают об этом секрете. И именно эта информация может перевернуть судьбу женщины.

В ролях: Флоренс Пью, Джемма Чан, Оливия Уайлд, Крис Пайн, Гарри Стайлс и другие.

"Салемз Лот", США (дата выхода – 2023). Римейк одноименного фильма 1979 года

Картина снята по роману известнейшего маэстро жанра ужасов Стивена Кинга "Судьба Салема".

Главный герой – писатель Бен Мейрс. Он решил вернуться в городок, в котором родился и провел детство. Название этого городка – Салемс-Лот.

Писатель надеется, что родные места дадут вдохновение написать новый роман. Вместо вожделенного покоя мужчина получает совершенно противоположные эмоции. Ведь в Салемз Лот творятся странные дела – в городке исчезают люди…

В ролях: Спенсер Трит Кларк, Билл Кэмп, Элфри Вудард и другие.

"Венециафрения", Испания (2021)

С давних времен философы ведут дискуссии о неразрывности связи красоты и смерти. В Венецию ежедневно стекаются потоки туристов в поисках именно той необычной красоты, которой не увидеть в мире больше ни в одном городе. Но опасность подстерегает на каждом шагу. Однажды группа испанских туристов в Венеции подвергается страшной опасности и вынуждена спасать свои жизни…

А вы уже побывали в Венеции?

В ролях: Нико Ромеро, Екатерина Мурино, Сильвия Алонсо и другие.

"Не говори зла", Дания, Нидерланды (2022)

Молодые супруги отправляются в Италию, чтобы там провести отпуск. Через некоторое время они знакомятся с другой супружеской парой, у которых немой ребенок.

Через некоторое время молодые супруги получают неожиданное приглашение от новых знакомых посетить их имение. Это может стать интересным путешествием, внести разнообразие в будничную жизнь. Но посещение загородного дома превращается для молодоженов в сплошной ужас. Ведь уютная семья с немым ребенком оказывается совсем не теми людьми, за кого себя выдавали раньше…

В ролях: Сидсель Семь Кох, Мортен Буриан, Федя ван Хейт и другие.

"Бабушка", Испания, Франция (2022)

Главная героиня фильма Сюзанна работает на подиумах моделью и успешно покоряет Париж. Но складывается непредсказуемая ситуация. Девушке срочно нужно возвращаться на родину в Мадрид. Там живет ее бабушка, которая вырастила девочку. Бабушка в очень плохом состоянии. Сердечный приступ привел к тому, что понадобилось вызвать внучку из Парижа. Но как-то события разворачиваются не так, как должно было быть. И Сюзанну начинает сопровождать холодный ужас…

В ролях: Альмуден Амор, Вера Валдез и другие.