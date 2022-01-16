Фильмы о "шестидесятниках" Дзюбе, Светличной и Коцюбинской доступны для свободного просмотра

Об этом со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти передает Еспресо.TV.



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Документальные фильмы рассказывают о жизни, творческих работах и репрессиях со стороны советской власти. Три новых фильма являются продолжением документального цикла об украинских диссидентах, представленного Украинским институтом национальной памяти совместно с проектом "Историческая правда".

Автор и руководитель инициативы – специалист УИНП Любовь Крупник. Ведущий – журналист Вахтанг Кипиани.Презентация состоялась 12 января, ведь именно 12 января 1972 начались волны массовых арестов украинских диссидентов советской властью, которые в самиздате назвали "большим погромом". С 1975 по инициативе Вячеслава Чорновила диссиденты начали отмечать 12 января как День украинского политзаключенного.Все фильмы из цикла доступны в хорошем качестве по ссылке