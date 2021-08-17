Фильмы и сериалы дальше на русском: против канала "1 + 1" подали иск из-за невыполнения закона о языке

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Да, буквально минут 30 назад мы подали иск в Подольский районный суд по месту нахождения телеканала "1 + 1". Почему именно "1 + 1"? Потому что именно этот телеканал, именно эта группа "1 + 1 Медиа" откровенно заявила, что они будут саботировать закон о языке и будут демонстрировать фильмы и сериалы дальше на русском языке. Именно поэтому мы решили начать с телеканала "1 + 1". Поскольку это телеканал, который грубо нарушает законы ", - подчеркнул Смолий.



На вопрос, боятся ли телеканалы потери аудитории или это такое отношение к законам, он ответил: "Знаете, не важно, телеканалы потеряют или не потеряют. Вопрос в том, что есть закон Украины и его нужно выполнять".



Эксперт отметил, что телеканалы не могут потерять свою аудиторию из-за трансляции на украинском.



"Потому что в 2017-2018 годах были введены квоты на телевидении и радио и мне кажется, согласно тем рейтингам, которые я изучал, ни один телеканал на самом деле практически не потерял от введения квот. Поэтому если речь идет о переходе сериалов и фильмов на украинский язык - это совершенно непонятная ситуация, почему телеканалы, почему крупные медиагруппы манипулируют вопросом потери аудитории. Мы видим, что Нацсовет и власть в целом защищают тех вещателей, которые сейчас откровенно нарушают закон. А нарушение закона Украины - это, по сути, нарушение законного конституционного строя нашей государства ", - сказал Смолий.

Политолог отметил, что "скорее всего это спланированная акция вместе с властью Зеленского".

"Потому что до этого два месяца власть Зеленского пыталась отменить этот закон", - отметил Смолий.



На вопрос, какие санкции после судебного разбирательства могут применить против таких телеканалов-нарушителей, политолог ответил: "Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания может применить санкции. Санкции - это может быть предупреждение, взыскание штрафа в соответствии с законом о телевидении и радиовещании. Если не ошибаюсь, то это 5% суммы от их лицензии. Это может быть с остальными и лишение лицензии, если неоднократно зафиксировано такое нарушение. Я думаю, что в наших органов государственной власти есть все полномочия и все функции для того, чтобы сейчас наказывать нарушителей. Вопрос в том, что они этого не делают ".



Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что за месяц действия новых норм языкового закона их нарушили семь телеканалов .

Общественный активист Андрей Смолий анонсировал судебные процессы против украинских телеканалов из-за пренебрежения положениями закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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