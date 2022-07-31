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Фильмы 2022, которые стоит просмотреть

Чернинька Елена
31 июля, 2022 воскресенье
16:43
Статьи

Просмотр фильмов – один из лучших способов отдыха, релакса, отстранения на время от реального мира, обогащения интеллектуального, или же – это хороший развлекательный способ проведения своего досуга. Чтобы посмотреть хороший фильм, можно пойти в кинотеатр или выбрать одну из специальных площадок в интернете, уютно укутавшись в теплый плед, в приятной домашней обстановке с чашкой ароматного душистого кофе.

Герцог (The Duke)

Кэмптон Бантон в Ньюкасле работал таксистом. Но проходит достаточно времени, и он вдруг признается, что когда-то похитил из лондонской Национальной галереи картину Гойи. Еще в далеком 1961 году через окно туалета галереи он проник на территорию музея и украл портрет герцога Веллингтона, которого в свое время написал Гойя.

Объяснение своего поступка у главного героя удивительное - ему необходимо было уплатить стоимость телевизионной лицензии для пенсионеров. Фильм основан на реальных событиях. Это изысканная, остроумная и кое-где ностальгическая британская комедия с элементами сатиры.

В ролях: Джим Бродбент, Хелен Миррен, Фион Уатхед, Мэтью Гуд, Джек Бандейра, Эми Келли, Джошуа Макгуайр и другие.


Невыносимая тяжесть огромного таланта (The Unbearable Weight of Massive Talent)

В этой киноленте Николас Кейдж сыграл самого себя. А сам фильм – колоритный микс комедии и боевика.

Главный герой фильма – всем нам известный актер Николас Кейдж. У мужчины наступил период кризиса. То ли кризиса жанра, то ли кризиса среднего возраста… И проблемы одна за другой начинают врываться в его стабильную прекрасную жизнь. Сначала долги, потом разлад в отношениях с дочерью и т.д.

За 1 миллион долларов Николас принимает приглашение прийти на день рождения к мексиканскому миллиардеру. С этого момента у главного героя начинаются настоящие проблемы, в сравнении с которыми все предыдущие проблемы отходят на задний план.

В ролях: Николас Кейдж, Педро Паскаль, Тиффани Геддиш, Деми Мур и другие.

Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

Это американский фильм о супергероях из киновселенной Marvel. Он основан на комиксах о Докторе Стрэндже.

В этой киноленте доктор Стивен Стрэндж встречает на своем жизненном пути незаурядную девушку Америку Чавес. У нее есть необычный талант – она умеет путешествовать между мирами. Зловещая Багряная Ведьма решает любой ценой завладеть суперсилой Чавес. Доктор Стрэндж вместе со своими единомышленниками встают на защиту Америки Чавес.

В ролях: Бенедикт Камбербетч, Элизабет Олсен, Бенедикт Вонг, Чиветел Эджиофор, Сочилл Гомес и другие.

После Янга (After Yang)

Фильм о событиях недалекого будущего, ведь процесс роботизации сегодня мчится вперед семимильными шагами. В картине запечатлены необыкновенно красивые визуальные сцены и неординарный стиль подачи событий, развивающихся стремительно и нестандартно. А в завершение зрителя ждет совершенно неожиданный финал.

Это история о мире, где родители покупают роботов в качестве няни для своих детей. Супруги Кира и Джейк выбирают для своей названной дочери Мики робота по имени Янг. Ведь им было важно, чтобы Мики сохранила изначальную связь со своим китайским наследием. Но вдруг Янг начинает выдавать сбои. И отремонтировать его не так-то просто. После определенных размышлений отец девочки отправляется в странное путешествие, чтобы найти того, кто мог бы починить Янга. Что ждет нас в финале?

В ролях: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Джастин Хон Ки Мин, Малеа Эмма Тяндравиджая, Гейли Лу Ричардсон, Сарита Чоудри, Клифтон Коллинз-младший.

Все везде и все сразу (Everything Everywhere All at Once)

Фантастическая кунгфу-комедия.

Фильм о том, как одна женщина пытается разобраться с налогами. И эта, казалось бы не слишком сложная процедура забрасывает ее в мультивселенную. И в этом чудесном мире героиня может существовать в разнообразных и неожиданных версиях самой себя.

В ролях: Мишель Ео, Джейми Ли Кертис и другие.

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