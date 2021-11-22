FILM.UA снимет горьор по мотивам бестселлера Полины Кулаковой "Девушка, которую мы убили"

FILM.UA Group выходит на новую жанровую территорию. Стартовала работа над полнометражным фильмом по мотивам популярного детектива-триллера украинской писательницы Полины Кулаковой "Девушка, которую мы убили". Креативная продюсер проекта Олеся Лукьяненко рассказывает: "Я прочла книгу Полины Кулаковой буквально за ночь и сразу подумала – вот готовый сюжет для фильма. На следующий день уже написала автору с предложением об экранизации. Студия FILM.UA еще не делала гороров, хотя этот жанр – один из самых популярных в мире. Так что мы попытаемся выйти на новую для нас жанровую территорию и сломать стереотип, что среди украинских фильмов собирают кассу только комедии".

Потрясающий психологический триллер "Девушка, которую мы убили" стал бестселлером молодого издательства " Дом Химер" – вышло уже второе издание романа. Его действие разворачивается в Ивано-Франковске конца двухтысячных. История нескольких подростков и события, изменившие их жизнь. Их было пятеро – компания друзей-разбойников. И была она – Лида в платье. Как невинная игра – прыжки через костер. Кто знал, что искра на нейлоновом платье приведет к трагедии? Кто же знал, что для Лиды этот скачок станет роковым? Через семнадцать лет они соберутся, чтобы восстановить старую дружбу. Но кто-то захочет отомстить. Вот только кто? Кто заставит "прыгать" их? Один за другим таинственный мститель будет убивать друзей. И, кажется, жуткую ловушку готовили заранее.

Полина Кулакова – автор романов и короткой прозы в жанрах мистического детектива, остросоциального и психологического триллера. "Девушка, которую мы убили", стал третьим романом писательницы. Она комментирует планы экранизации: "Мне кажется, что к этому стремится чуть ли не каждый современный писатель: большие тиражи, переводы на иностранные языки и экранизации. Я не исключение. Увидеть свою историю, воплощенной на экране, – это смелая фантазия! Когда я прочла сообщение от продюсерки Олеси Лукьяненко, поняла, что это на самом деле, почувствовала безграничное счастье.Мечта приблизилась к воплощению - ущипните меня кто-нибудь! смогу увидеть ее перевоплощение в кино".

Экранное воплощение "Девушки, которую мы убили" будет совпадать с мировым трендом, обещающим ленте широкие перспективы – прежде всего модой на 90-е годы, ярким кинопроявлением которых были слешеры и гороры.

В настоящее время начата работа над сценарием. Премьера фильма ожидается в 2023 году.