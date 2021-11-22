Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Культура FILM.UA снимет горьор по мотивам бестселлера Полины Кулаковой "Девушка, которую мы убили"

FILM.UA снимет горьор по мотивам бестселлера Полины Кулаковой "Девушка, которую мы убили"

22 ноября, 2021 понедельник
12:55
Культура

Студия приобрела право на экранизацию книги писательницы, которую называют украинским Стивеном Кингом, и начинает работу над проектом

FILM.UA Group выходит на новую жанровую территорию. Стартовала работа над полнометражным фильмом по мотивам популярного детектива-триллера украинской писательницы Полины Кулаковой "Девушка, которую мы убили". Креативная продюсер проекта Олеся Лукьяненко рассказывает: "Я прочла книгу Полины Кулаковой буквально за ночь и сразу подумала – вот готовый сюжет для фильма. На следующий день уже написала автору с предложением об экранизации. Студия FILM.UA еще не делала гороров, хотя этот жанр – один из самых популярных в мире. Так что мы попытаемся выйти на новую для нас жанровую территорию и сломать стереотип, что среди украинских фильмов собирают кассу только комедии".

Потрясающий психологический триллер "Девушка, которую мы убили" стал бестселлером молодого издательства " Дом Химер" – вышло уже второе издание романа. Его действие разворачивается в Ивано-Франковске конца двухтысячных. История нескольких подростков и события, изменившие их жизнь. Их было пятеро – компания друзей-разбойников. И была она – Лида в платье. Как невинная игра – прыжки через костер. Кто знал, что искра на нейлоновом платье приведет к трагедии? Кто же знал, что для Лиды этот скачок станет роковым? Через семнадцать лет они соберутся, чтобы восстановить старую дружбу. Но кто-то захочет отомстить. Вот только кто? Кто заставит "прыгать" их? Один за другим таинственный мститель будет убивать друзей. И, кажется, жуткую ловушку готовили заранее.

Полина Кулакова – автор романов и короткой прозы в жанрах мистического детектива, остросоциального и психологического триллера. "Девушка, которую мы убили", стал третьим романом писательницы. Она комментирует планы экранизации: "Мне кажется, что к этому стремится чуть ли не каждый современный писатель: большие тиражи, переводы на иностранные языки и экранизации. Я не исключение. Увидеть свою историю, воплощенной на экране, – это смелая фантазия! Когда я прочла сообщение от продюсерки Олеси Лукьяненко, поняла, что это на самом деле, почувствовала безграничное счастье.Мечта приблизилась к воплощению - ущипните меня кто-нибудь! смогу увидеть ее перевоплощение в кино".

Экранное воплощение "Девушки, которую мы убили" будет совпадать с мировым трендом, обещающим ленте широкие перспективы – прежде всего модой на 90-е годы, ярким кинопроявлением которых были слешеры и гороры.

В настоящее время начата работа над сценарием. Премьера фильма ожидается в 2023 году.

Кино
литература
Читайте также:
21 ноября, 2021 воскресенье
Европарламент и ООН попросили у Bellingcat детали расследования как доказательство прямого участия РФ в войне на Донбассе, - Доброхотов
21 ноября, 2021 воскресенье
На Аллее Небесной Сотни Зеленскому кричали: "Позор! Предатель! Малоросс!"
Савік Шустер
21 ноября, 2021 воскресенье
Шустер о "Вагнергейте": Это начало конца. Полная утрата доверия. То, что они сделали со страной за последние 2,5 года – это реально стыдно
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.51
    Покупка 26.51
    Продажа 26.75
  • EUR
    Покупка 29.83
    Продажа 30.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
22 ноября
14:13
Испания сменила правила въезда для украинских туристов
14:12
Южная Корея впервые с начала пандемии возобновила занятия в школах
14:10
К организатору шествия в ОПУ Гудыменко пришла полиция
14:01
Американская разведка показала планы потенциального вторжения России в Украину, - Bloomberg
13:59
Я перееду его, как грузовик, - Фьюри попытался запугать Усика перед боем за звание абсолютного чемпиона мира
13:49
Владимир Зеленский в Трускавце. 2 октября 2021 года
Журналисты канала "Дом" получали указания хвалить Зеленского, - УП
13:45
Golden Boy-2021: определился лучший молодой футболист года
13:43
Посольство США выразило обеспокоенность высказыванием президента Болгарии об оккупированном Крыму
13:39
В Украину эвакуировали 14 граждан, находившихся в Сирии
13:32
Виктор Ляшко
Во всех образцах анализов COVID-пациентов из девяти областей Украины обнаружили штамм "Дельта", - Ляшко
13:31
"Именно то, о чем вы подумали": Аваков обнародовал фото с Гройсманом, Гордоном, Шустером и Комаровским
13:21
Энергоатом
Энергоатом собирается к 2040 году повысить мощности АЭС до 24 ГВт
13:05
Александр Корниенко
Корниенко анонсировал новый сайт и приложение Рады
12:59
Виктор Ляшко
В "красной" зоне ослабят ограничения на проезд в общественном транспорте, - Ляшко
12:59
Роман Зозуля
Свободу нельзя купить, достоинство никто не имеет права продавать, - футболист Зозуля
12:50
"Бавария" потеряла 7 футболистов перед матчем с "Динамо" в ЛЧ
12:50
В Нидерландах третью ночь подряд продолжались протесты из-за коронавирусных ограничений
12:31
Алексей Данилов
Данилов: Запад поможет Украине в случае наступления РФ
12:23
Призывал присоединяться к террористам "ДНР": СБУ задержала одного из организаторов "референдума" в Донецкой области
12:20
Украинский военный получил ранения на Донбассе
12:12
коронавирус
Луганская и Львовская области на этой неделе выйдут из "красной" зоны, - Ляшко
12:09
За прошедшие сутки около 150 мигрантов в очередной раз штурмовали польскую границу
12:06
В Афганистане талибы запретили показывать сериалы с участием женщин
12:04
В Киевской области легковушка протаранила грузовик и загорелась: есть пострадавшие
12:04
Виктор Ляшко
В Украине изменят правила "желтой" зоны карантина, - Ляшко
11:59
Бывшая редакция Kyiv Post основала новое англоязычное медиа
11:59
Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по шахматам
11:25
МОН назначил стипендии молодым ученым, чтобы увековечить события Революции достоинства
11:20
Телескоп Hubble
Телескоп Hubble сделал снимок "тройной" галактики
11:08
Жена не хочет переезжать в Англию: стало известно, почему Зидан отказался тренировать "Манчестер Юнайтед"
11:02
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
10:46
В Висконсине автомобиль въехал в толпу во время рождественского парада: пятеро погибших
10:41
МИД: Участие украинского посла в судебном заседании по сбитию самолета МАУ нецелесообразно
10:27
Фильм об украинской чемпионке по боксу, поддерживаемой Ferrexpo, стал победителем фестиваля в Каннах
10:27
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Украина и ЕС против исключений для "Северного потока-2"
10:19
Коронавирус в Украине
"Красная" зона карантина: в Луганской и Львовской областях полностью стабилизировались COVID-показатели
10:03
Дмитрий Песков
В России заявили, что Украина стремится вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе и предупредили о "серьезных последствиях"
09:33
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Вероятность нового вторжения РФ зависит от двух факторов
09:21
Официальный курс: гривна ослабла к доллару
09:06
В Иране начались слушания по делу о сбитии самолета МАУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV