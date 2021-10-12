Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Культура Фильм "Земля голубая, будто апельсин" о жизни в зоне войны на Донбассе бесплатно покажут по всей стране

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" о жизни в зоне войны на Донбассе бесплатно покажут по всей стране

12 октября, 2021 вторник
08:22
Культура

До 12 ноября жители Украины могут бесплатно посмотреть документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин"

Об этом Укринформу сообщили в компании "Артхаус Трафик".

"На показах в Киеве, Днепре, Виннице и Мариуполе ленту лично представят ее создатели и герои", - говорится в сообщении.

"Земля голубая, будто апельсин" - полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Целик.

Фильм рассказывает о семье, которая живет в зоне Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные проблемы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на музыкальных инструментах.

Мировая премьера фильма состоялась в конкурсной программе крупнейшего в США фестиваля независимого кино "Сандэнс", где ленту отметили премией за лучшую режиссуру документального фильма.

В Украине лента стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса фестиваля Docudays UA, была отмечена Национальной премией кинокритиков "Киноколо" и "Золотой Юлой" как лучший документальный фильм.

Главные герои лично представят ленту в городах: Днепр - 13 октября, 18:00, Veteran Hub, ул. Мечникова, 19; Винница - 15 октября, 18:00, Veteran Hub, ул. 8 Марта, 29; Мариуполь - 4 ноября, 18:00, Центр современного искусства "Отель Континенталь", ул. Харлампиевская, 17; 6 ноября в Киеве ленту представит режиссер фильма Ирина Целик. Время и место события: 18:00 Veteran Hub, Киевский телецентр, ул. Юрия Ильенко, 42.

украинские фильмы
Читайте также:
10 октября, 2021 воскресенье
Отставка Разумкова нужна Зеленскому для спасательных досрочных президентских выборов. Объясняет Олег Рыбачук
10 октября, 2021 воскресенье
Легенда бокса Льюис рассказал, кого считает тяжеловесом номер один в мире
10 октября, 2021 воскресенье
Нокаут и 4 нокдауна: видео лучших моментов боя Фьюри против Уайлдера
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.28
    Покупка 26.28
    Продажа 26.5
  • EUR
    Покупка 30.29
    Продажа 30.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
12 октября
10:45
Уайлдер после поражения от Фьюри принял важное решение о будущем в боксе
10:33
У Макрона заявили, что руководители МИД "нормандского" формата могут собраться в течение ближайших недель
10:26
Александр Петраков
Украина - Босния и Герцеговина: Петраков "отцепил" одного футболиста из заявки на матч отбора ЧМ-2022
10:17
сборная Украины
Украина - Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча в отборе на ЧМ-2022
10:10
Законопроект о двойном гражданстве вскоре передадут в Раду, - Енин
09:55
Россия размещает в оккупированном Крыму ядерное оружие, чем нарушает международное право, - Украина в ООН
09:48
В НБУ назвали причины ускорения инфляции в сентябре до трехлетнего максимума
09:45
Фьюри "ограбил" Усика в рейтинге лучших тяжеловесов мира
09:36
Минимальная пенсия для родных погибших участников АТО/ООС с 2022 года вырастет до 7,8 тыс. грн
09:36
В заповеднике Аскания-Нова запретили использование небиологических химикатов
09:30
Курс валют: доллар продолжает дорожать
09:15
Вблизи Майдана Независимости горел жилой дом
09:15
Ребров отказался продлевать контракт в ОАЭ и все еще надеется возглавить сборную Украины, - СМИ
09:00
PR
Sam's Steak House
Легендарный Sam's Steak House начинает новую жизнь
08:58
"Европа начнет разрушаться": в Еврокомиссии заявили, что ЕС должна обжаловать решение КС Польши о приоритете национального права над европейским
08:38
Внедрение подходов ЕС: правительство одобрило морскую природоохранную стратегию Украины
08:35
В Украине от COVID-19 умерло более 59 тыс. человек, в течение суток - 352 смерти и 11996 новых заражений
08:29
Промоутер придумал, как Усику, Фьюри и Джошуа определять настоящего абсолютного чемпиона мира
08:00
сборная Украины
Украина - Босния и Герцеговина: Где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
07:55
В Польше гражданку Украины нашли мертвой в хостеле
07:30
Трофей ЧС-2022
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций вторника
07:27
За прошедшие сутки россияне 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранен украинский военный
07:00
Сборная Норвегии
Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей понедельника
2021, понедельник
11 октября
23:45
Германия разгромила Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022
22:58
школа карантин
В Херсоне из-за ситуации с коронавирусом школьные каникулы начнутся раньше
22:41
Александр Ткаченко
Продолжение сериала "Игра в кальмара" можно запросто снять в Украине, - Ткаченко
22:36
Герой Украины на Евро-2020 Довбик может перейти в турецкий клуб
22:27
Мецгера освободили от должности главы правления Укрэксимбанка
22:14
Алексей Данилов
Данилов: Украинцы смогут получить доступ к данным по недропользованию и местных бюджетов
21:58
Лидер сборной Боснии и Герцеговины удивился, что Шевченко больше не тренирует сборную Украины
21:47
Юрий Вернидуб
Украинский тренер Вернидуб отреагировал на информацию об интересе "Барселоны"
21:46
Подозревают в получении $ 90 тыс. взятки: суд отстранил от должности члена Комиссии по азартным играм
21:30
КПВВ "Чаплинка"
На границе с оккупированным Крымом закрывают пункт пропуска "Чаплинка"
21:14
Украина - Босния и Герцеговина: как фанаты могут посетить матч во Львове
21:08
Таиланд ослабил ограничения для вакцинированных туристов из отдельных стран
21:02
В Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% педагогов
20:57
Мальта спаслась от поражения Кипра на 99-й минуте в матче квалификации ЧМ-2022
20:41
Евгений Мецгер
Мецгер написал заявление об отставке с должности главы правления "Укрэксимбанка"
20:31
Владимирская
В центре Киева почти на неделю перекроют одну из улиц
20:12
В ВОЗ рекомендовали третью COVID-прививку людям с ослабленным иммунитетом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV