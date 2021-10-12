Фильм "Земля голубая, будто апельсин" о жизни в зоне войны на Донбассе бесплатно покажут по всей стране
До 12 ноября жители Украины могут бесплатно посмотреть документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин"
Об этом Укринформу сообщили в компании "Артхаус Трафик".
"На показах в Киеве, Днепре, Виннице и Мариуполе ленту лично представят ее создатели и герои", - говорится в сообщении.
"Земля голубая, будто апельсин" - полнометражный дебют режиссера и писательницы Ирины Целик.
Фильм рассказывает о семье, которая живет в зоне Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные проблемы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на музыкальных инструментах.
Мировая премьера фильма состоялась в конкурсной программе крупнейшего в США фестиваля независимого кино "Сандэнс", где ленту отметили премией за лучшую режиссуру документального фильма.
В Украине лента стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса фестиваля Docudays UA, была отмечена Национальной премией кинокритиков "Киноколо" и "Золотой Юлой" как лучший документальный фильм.
Главные герои лично представят ленту в городах: Днепр - 13 октября, 18:00, Veteran Hub, ул. Мечникова, 19; Винница - 15 октября, 18:00, Veteran Hub, ул. 8 Марта, 29; Мариуполь - 4 ноября, 18:00, Центр современного искусства "Отель Континенталь", ул. Харлампиевская, 17; 6 ноября в Киеве ленту представит режиссер фильма Ирина Целик. Время и место события: 18:00 Veteran Hub, Киевский телецентр, ул. Юрия Ильенко, 42.
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