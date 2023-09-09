Из этого фильма "Юрик" я делаю такой вывод: сейчас украинцы будут смотреть и восхищаться любым, даже самым дерьмовым контентом, чтобы он был о драматических событиях и драматично снят.

То есть дискуссия "Стоит ли снимать о Буче?" теперь не актуальна – конечно, стоит. За качество можно не беспокоиться. Главное – сделать максимально слезливую драму, на это ведется невероятное количество зрителей. Есть целый пласт экзальтированных людей, которые увлеченно писали под "Юриком" комментарии: "Гениальный фильм!!! Я рыдала с первых же минут!!!!!!!!!".

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Под "гениальным фильмом" подразумевается драма, ниже среднего уровня. Даже для нашего телерынка, участники которого в основном считают зрителей идиотами, без вкуса и интеллекта. То есть это хуже, чем Байрак. Это где-то на уровне "Семейных мелодрам". "Юрик" - это даже хуже кринжевого российского "Свидетеля".

Но "Свидетеля" не захотели смотреть даже z-патриоты, а украинцы "Юрика" прекрасно съели. Если бы мариупольцы не подняли крик, этот фильм еще бы вошел в список лучших военных драм. Авторы легко апеллировали бы к рейтингам и количеству просмотров.

Единственная ошибка создателей этого шедевра – они слишком ох**ли и вообще забили на изучение матчасти. Ну, и ОБСЕ это. Это и есть тот случай, когда зрителей считают совсем отбитыми придурками. Стоило немного внимательнее отнестись к мелочам.

Работы там немного – просто поверхностно пробежаться по воспоминаниям мариупольцев и включить логику, чтобы просто не допустить откровенных лаж. И тогда не было бы в кадре кучи зажженных свечей, которые изо всех сил пытались экономить. Как и заряд мобильного.

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Поэтому об условной Буче и Изюме снимать стоит и как можно скорее. Качество неважно. Пусть в кадре будут плачущие дети, плачущие родители, плачущие соседи. Неплохо добавить каких-нибудь животных — зрители на них тоже ведутся. Аудитория тоже будет плакать и свои слезы сочтет признаком шедевральности фильма. А чтобы страшная музыка была – это обязательно. На рояле чтобы играли очень жалостливую мелодию, они там берут обычно какие-то одинаковые. Единственное — изучить элементарные факты об оккупации, чтобы уж не зафакапиться. И будет удача.

Приметная штука. Многие зрители защищали "Юрика" и обвиняли мариупольцев в том, что они раздули скандал вокруг такой хорошей и нужной истории. То есть персонажам они сочувствовали, а настоящим людям — нет. Вот так оно и работает.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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