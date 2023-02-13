Фильм "Видение бабочки" выйдет в прокат 6 апреля
Дебютная полнометражная лента Максима Наконечного "Видение бабочки" выйдет в украинских кинотеатрах 6 апреля
Об этом информирует пресс-служба Госкино.
"Главная героиня картины - аэроразведчица с позывной "Бабочка", которая возвращается из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый. Но новая жизнь приносит и новые вызовы", - говорится в сообщении.
Кроме того, также отмечается, что сценарий фильма Наконечный написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Целик, известной по работам "Земля голубая, как апельсин" и "Я и Феликс".
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Также в ведомстве отмечают, что в главной роли снялась актриса Рита Бурковская, одну из ключевых ролей картины исполнила драматургиня Наталья Ворожбит.
- 7 февраля сообщалось, что премьера документальной ленты "Не оставляй меня позади: истории выживания молодых украинцев" состоится на MTV 21 февраля и будет посвящена жизни украинских подростков во время войны.
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