Фильм "Видение бабочки" выйдет в прокат 6 апреля

Об этом информирует пресс-служба Госкино.

"Главная героиня картины - аэроразведчица с позывной "Бабочка", которая возвращается из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый. Но новая жизнь приносит и новые вызовы", - говорится в сообщении.

Кроме того, также отмечается, что сценарий фильма Наконечный написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Целик, известной по работам "Земля голубая, как апельсин" и "Я и Феликс".

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Также в ведомстве отмечают, что в главной роли снялась актриса Рита Бурковская, одну из ключевых ролей картины исполнила драматургиня Наталья Ворожбит.