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Фильм украинского режиссера Лозницы получил награду на Каннском кинофестивале

17 июля, 2021 суббота
18:55
Культура

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил на Каннском фестивале специальный приз жюри премии "Золотой глаз"

Об этом сообщает Babyn Yar Holocaust Memorial Center в facebook.

Фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил награду для документальных фильмов. С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, участвующий в одной из секций Каннского международного кинофестиваля. Некоторые фильмы могут получить специальную упоминание.

Сергей Лозница поблагодарил Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене.

"Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Надеюсь, что эта награда поможет фильму обрести более широкую аудиторию по всему миру. Но, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события", - сказал Лозница после награждения.

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Кино
документальный фильм
Сергей Лозница
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