Об этом сообщили на сайте кинофестиваля Tiff .

Как пишут в сообщении, фильм "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича покажут на Международном кинофестивале Tiff в Торонто.

Лента отобрана в программу Contemporary World Cinema (Современное мировое кино, - ред.). Мировая премьера нового украинского фильма "Люксембург, Люксембург" состоится на Венецианской биеннале.

Режиссером фильма "Люксембург, Люксембург" является Антонио Лукич. Это его вторая полнометражная работа после успешного фильма "Мои мысли тихие". Новый фильм рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец. Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

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