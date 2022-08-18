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Фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" покажут на Международном кинофестивале в Торонто
На Международном кинофестивале Tiff, который состоится в Торонто, будет показан фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы
Об этом сообщили на сайте кинофестиваля Tiff .
Как пишут в сообщении, фильм "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича покажут на Международном кинофестивале Tiff в Торонто.
Лента отобрана в программу Contemporary World Cinema (Современное мировое кино, - ред.).
- Мировая премьера нового украинского фильма "Люксембург, Люксембург" состоится на Венецианской биеннале.
- Режиссером фильма "Люксембург, Люксембург" является Антонио Лукич. Это его вторая полнометражная работа после успешного фильма "Мои мысли тихие". Новый фильм рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец. Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.
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