Фильм "Стоп-Земля" Екатерины Горностай за вторую неделю проката собрал больше миллиона грн
Фильм Екатерины Горностай "Стоп-Земля", вышедший в кинопрокат 20 января, собрал за вторую неделю 1 млн 184 тыс. грн - на 24% больше, чем за первую
Об этом говорится на сайте Госкино.
Бокс-офис картины, созданной при поддержке Госкино, за первые четыре дня проката на 71 экране по всей Украине составил 956 850 грн. Сборы фильма за первую неделю составили 1 534 млн грн.
"После получения значительного количества положительных отзывов фильм собрал 1 184 324 грн за второй уикенд (80 экранов), а общий бокс-офис сейчас составляет более 2,7 млн грн", - отметили в Госкино.
Справка: "Стоп-Земля" - лента, получившая награды Берлинского и Одесского кинофестивалей, а также ставшая триумфатором 4-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо".
Главные роли в ленте исполнили непрофессиональные актеры-подростки, с которыми в процессе подготовки к съемкам режиссер и команда работали в актерской лаборатории: Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.
В кино говорится о периоде взросления 16-летней девушки Маши и ее друзей Яны и Сени. Они учатся в обычной киевской школе. Режиссер обратила внимание на тревожные моменты жизни современных тинейджеров и проблематику первого чувственного опыта подростков при переходе к юности, когда остро проходит первый опыт дружбы, любви и ответственности.
- Напомним, украинский фильм "Стоп-земля" получил Хрустального медведя Берлинале.
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