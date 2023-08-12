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Фильм "Степное" Марины Вроды получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Локарно

12 августа, 2023 суббота
20:08
Культура

В субботу, 12 августа, в швейцарском городе Локарно прошла церемония награждения победителей 76-го Международного кинофестиваля. Украинская лента "Степное" режиссера Марины Вроды получила награду за лучшую режиссерскую работу

Об этом сообщили в Национальном центре Александра Довженко.

"Украинский фильм "Степное" был отмечен наградой за лучшую режиссуру на кинофестивале в Локарно. Поздравляем режиссер Марину Красу и команду фильма!" - написали там.

За лучшую режиссуру украинский режиссер Марина Врода получила награду "Пардо".

Отмечается, что в своей речи Марина Врода упомянула кинематографистов, которые сейчас на фронте, и членов команды, убитых во время полномасштабного вторжения.

В конце режиссер перекликнулась "Слава Украине - Героям слава" с другим победителем фестиваля, румынским режиссером Раду Жуде. Во время выступления он обратился к швейцарской аудитории с призывом не дать нейтральности оказаться на стороне российской агрессии.

Кто получил другие призы кинофестиваля

Всего в программе фестиваля было представлено 214 фильмов

Главный приз кинофестиваля "Золотой леопард" получила лента "Критическая зона" иранского режиссера Али Ахмадзаде. Организаторы фестиваля рассказали, что фильм, тайно снятый на улицах Тегерана без разрешения иранских властей, является "гимном свободы и сопротивления в Иране".

Однако 37-летний иранский режиссер не смог покинуть страну, чтобы отправиться в Швейцарию для презентации своего фильма. Его фильмы запрещены режимом в Иране. Среди предыдущих работ режиссера - "Вечерка Ками" (Таллин, 2013) и "Атомное сердце" (Берлинале, 2015).

Кроме этого, специальный приз жюри получил румынский режиссер Раду Жуде за фильм "Не ждите слишком многого от конца света".

Награду за лучшее исполнение роли разделили между Димитрой Влагопулу за "Животное" Софии Эксарху и Рене Сутендайк за "Сладкие сны" Эны Сендияревич.

Трансляцию церемонии награждения на YouTube производил канал кинофестиваля.

Справка: Лента "Степное" - это история нескольких дней жизни пожилого мужчины, который приезжает в украинское село Степное, чтобы ухаживать за своей матерью. По сюжету, перед самой смертью мать рассказывает ему о наборе вещей, зарытых в сарае, которые вернут главного героя в воспоминания и заставят вспомнить прежние мечты и все, чего он жаждал, однако так и не достиг. Главные роли в фильме исполнили Александр Максяков, Нина Антонова, Олег Примогенов и Радмила Щеголева.

  • 16 июля сообщалось, что на кинофестивале в швейцарском Локарно, который пройдет со 2 по 12 августа, состоится мировая премьера ленты "Степное" украинского режиссера Марины Вроды.
Кино
Украина
Швейцария
кинофестиваль
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