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Фильм Сенцова "Носорог" победил на кинофестивале в Швеции
Криминальная драма Олега Сенцова "Носорог" победила на Stockholm International Film Festival в Швеции
Об этом сообщается на странице фестиваля.
Фестиваль признал фильм "Лучшим фильмом", а исполнитель главной роли Сергей Филимонов стал "Лучшим актером".
Сюжет фильма разворачивается в 1990-е в Украине. Главный герой по прозвищу "Носорог" попадает в украинский криминальный мир 1990-х и начинает свой путь, который приводит его совсем не туда, куда он ожидал.
В 2012 году проект фильма "Носорог" победил на 3-м питчинге Госкино, однако из-за заключения Сенцова в России в 2014-2019 годах съемки начались в 2019 году.
Съемки фильма "Носорог" проходили во Львове, Кривом Роге и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм - кинопродукт Украины, Польши и Германии. По словам Сенцова, бюджет фильма составил 2,6 млн. евро, его профинансировали Госкино и международные фонды.
Выход фильма в прокат планируется в 2022 году.
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