Фильм Сеитаблаева "Мирный-21" о событиях на Востоке Украины в 2014 году представят на кинорынке Marche du Film в Каннах

Об этом сообщает команда фильма в пресс-релизе.



Фильм рассказывает о Луганском пограничном отряде, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы пытались заставить предать свою страну. Добавляют, что фильм основан на реальных событиях, которые разворачивались на Востоке Украины в июне 2014 года. В мае военную драму представят на одном из крупнейших кинорынков Европы — Marché du Film, являющемся частью Международного Каннского кинофестиваля.



"Сегодня творческая команда фильма "Мирный-21" на равне с другими защитниками защищает украинскую землю: кто-то вступил в ряды ТрО, кто-то принял присягу и присоединился к ВСУ, кто-то нашел себя в волонтерстве или на информационном фронте, а актер Павел Ли 6 марта трагически погиб в Ирпене, спасая детей", - говорится в сообщении.



Добавляют, что военная техника, которую использовали для съемки, помогает бойцам на фронте, а Дейнеко Сергей Васильевич, председатель Государственной пограничной службы Украины, вдохновивший Ахтема на создание фильма, и Анатолий Кацюрба, действующий полковник Государственной пограничной службы, который является сосценаристом фильма, выполняют свой долг и защищают Украину.



"Основанный на реальных событиях, фильм имеет недюжинную практическую ценность и в очередной раз способен промотировать на международной арене тезис о том, что украинцы выстоят - так было в 2014, и так будет сегодня", - подытожили в пресс-релизе.

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