Фильм с украинской копродукцией "Фотофобия", выдвинутый на "Оскар", приобрела компания Filmotor

Об этом пишет Variety.

Отмечается, что лента была отснята благодаря словацким режиссерам Ивану Остроховскому и Павлу Пекарчику.

Фильм является совместным производством компаний Punkchart Films и Cinémotif Films, с общим участием Словацкого радио и телевидения, Arthouse Traffic, Чешского телевидения и Partizanfilm при поддержке Словацкого фонда аудиовизуальных произведений, Чешского фонда кинематографии и Министерства культуры Словацкой Республики.

Генеральный директор Filmotor Михаэла Чайкова сказала, что она "очень рада приветствовать этот выразительный словацкий фильм" в своей компании.

"Фильм предлагает нам уникальный взгляд на войну в Украине. В ленте неповторимо изображены события из харьковского метро, ​​а именно из-за истории любви, дружбы в самых тяжелых человеческих условиях войны. "Фотофобия" абсолютно уникальна тем, что стирает границы между документальным и художественным кино "Я твердо верю, что благодаря Венецианской премии мы сможем обеспечить наиболее плодотворный прокат фильма на фестивалях и в кинотеатрах по всему миру", - сказала Чайкова.

В сообщении отмечают, что компания Filmotor приобрела фильм для того, чтобы показать ее всему миру.