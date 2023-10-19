Фильм с украинской копродукцией "Фотофобия", выдвинутый на "Оскар", приобрела компания Filmotor
Фильм совместного производства Словакии, Чехии и Украины "Фотофобия" о войне в Украине, ставший кандидатом от Словакии на премию "Оскар", приобрело пражское агенство Filmotor
Об этом пишет Variety.
Отмечается, что лента была отснята благодаря словацким режиссерам Ивану Остроховскому и Павлу Пекарчику.
Фильм является совместным производством компаний Punkchart Films и Cinémotif Films, с общим участием Словацкого радио и телевидения, Arthouse Traffic, Чешского телевидения и Partizanfilm при поддержке Словацкого фонда аудиовизуальных произведений, Чешского фонда кинематографии и Министерства культуры Словацкой Республики.
Генеральный директор Filmotor Михаэла Чайкова сказала, что она "очень рада приветствовать этот выразительный словацкий фильм" в своей компании.
"Фильм предлагает нам уникальный взгляд на войну в Украине. В ленте неповторимо изображены события из харьковского метро, а именно из-за истории любви, дружбы в самых тяжелых человеческих условиях войны. "Фотофобия" абсолютно уникальна тем, что стирает границы между документальным и художественным кино "Я твердо верю, что благодаря Венецианской премии мы сможем обеспечить наиболее плодотворный прокат фильма на фестивалях и в кинотеатрах по всему миру", - сказала Чайкова.
В сообщении отмечают, что компания Filmotor приобрела фильм для того, чтобы показать ее всему миру.
- Напомним, что недавно режиссеры "Фотофобии" получили награду за лучший полнометражный документальный фильм на 39-м Варшавском международном кинофестивале.
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