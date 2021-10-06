Фильм-расследование "Оффшор 95" набрал более 1 млн просмотров на Youtube

Фильм журналистов "Следствие.Инфо" рассказывает о тайнах оффшорного бизнеса президента Зеленского и деньгах олигарха Игоря Коломойского. Он является частью международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайта финансовых данных.



Читайте также: Виталий Портников: Это начало конца популистского проекта

Во время работы над проектом Pandora Papers журналисты нашли подтверждение информации, которую впервые обнародовали во время президентской гонки весной 2019 года. Речь идет о схемах, по которым оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Тогда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1 + 1", принадлежащим олигарху.