Фильм погибшего в Мариуполе литовского режиссера Кведаравичюса вышел онлайн. 50% от продажи билетов передадут организациям по эвакуации украинцев
Документальную ленту "Мариуполис" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, погибшего в Мариуполе, выпустили онлайн
Об этом сообщили в компании Takflix.
"Онлайн-кинотеатр Takflix выпустил документальную ленту "Мариуполис" в память Мантаса Кведаравичюса - литовского режиссера, которого 2 апреля убили в Мариуполе. Фильм доступен на всех территориях языком оригинала с английскими субтитрами. 50% от продажи билетов передадут мариупольским организациям "Платформа ТЮ", "ТворчВосток" и "Пилигрим", которые помогают с эвакуацией горожан", – говорится в сообщении.
Мантас Кведаравичюс – режиссер и антрополог, родился в 1976 году в городе Биржай в Литве. В 2011 году режиссер снял ленту Барзах о пытках и похищении людей в Чечне, получившей награду Берлинского кинофестиваля.
Да, режиссер годами снимал Мариуполь, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся в город, чтобы задокументировать военные преступления россиян. В его автомобиль попала российская ракета.
Свой последний фильм Стасис (или Парфенон) 2019 года Кведаравичус также снимал частично в Украине - события происходят в Стамбуле, Афинах и Одессе.
"Мариуполис" - это документальный фильм 2016 года о повседневной жизни Мариуполя. В шаге от города происходит война, но люди пытаются продолжать жить. Звуки выстрелов слышны в черте города. Мужчина чинит рыбацкую сетку и выходит в море. Два трамвая сталкиваются друг с другом - никто не пострадал, провода чинят в тот же день. Для рабочих на фабрике организован небольшой концерт — искренняя игра скрипача умиляет их до слез. Бомбы падают в море, но люди уже привыкли.
Посмотреть фильм можно на сайте онлайн-кинотеатра .
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