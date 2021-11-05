Фильм "Память" с Тильдой Свинтон выходит в украинский прокат 11 ноября
Через неделю в ограниченный украинский прокат выходит лента "Память" с Тильдой Свинтон в главной роли. Зрители смогут посмотреть фильм только в кинотеатрах – онлайн-релиз не планируется
"Память" - сюрреалистическая драма обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Апичатпонга Вирасетакула. Режиссер из Таиланда уже трижды боролся в Каннах за награды - за фильмы "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни", "Тропическая болезнь" и "Благословенно ваш". Мировая премьера Памяти также состоялась в Каннах, где картину отметили Призом жюри.
Как сообщает "Артхаус Трафик", фильм пока не планируют выпускать ни на онлайн-платформах, ни на телевидении. "Память" критически важно смотреть в кино, возможно, это единственный способ смотреть фильм", – утверждает Апичатпонг Вирасетакул.
Картина рассказывает о женщине из Шотландии (Тильде Свинтон), которая посещает свою больную сестру в Боготе. Находясь там, она знакомится с археологом и молодым музыкантом. По ночам женщина начинает слышать странные звуки и пытается выяснить их происхождение.
Оператором фильма выступил Сейомбху Мукдипром, известный своими работами "Суспирия" и "Назови меня своим именем".
"Память" уже получила одобрительные отзывы от кинокритиков: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет 91% (положительные рецензии от Variety, The Guardian, Daily Telegraph, indieWire), а на Metacritic она достигла отметки Must See, набрав 89 баллов из 100 .
Украинская премьера фильма "Память" состоялась на Одесском международном кинофестивале.
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