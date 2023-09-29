Фильм "Откуда куда" отобрали для участия в Международном фестивале документального кино в Амстердаме

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

В картине изображена жизнь украинских беженцев, которые ищут безопасности в условиях войны.

Режиссер Мачек Хамели ездил по Украине на польском эвакуационном автомобиле, спасал людей и слушал их истории. Его автомобиль стал местом, где люди могут поделиться своими переживаниями и надеждами. Он вывозил украинцев из-под обстрелов в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

За полгода волонтер-режиссер эвакуировал 400 человек, часть из которых стали героями его фильма.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае этого года. Теперь он выбран в программу Best of Fests на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).

Фильм снят при поддержке Госкино Украины. Операторами были Юрий Дунай, Wawrzyniec Skoczylas, Marcin Sierakowski, Piotr Grawender. Продюсерами были Piotr Grawender, Maciek Hamela, Jean-Marie Gigon, Анна Паленчук.

Производство документалки провела польская компания Affinity Cine. Копродюсерами стали французская компания SaNoSi Productions и украинская – 435 FILMS. Фильм также получил софинансирование от Польского института кино (PISF).

Справка. IDFA – это самый большой фестиваль документального кино и новых медиа в мире. Он проводится с 1988 года в ноябре ежегодно. На фестивале представляют 250 лучших документальных фильмов в шести конкурсных программах, нескольких тематических разделах, физической выставке и живых перформансах.