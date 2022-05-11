Фильм Олега Сенцова "Носорог" выйдет на Netflix 23 мая
Фильм "Носорог" режиссера Олега Сенцова станет первым украинским игровым фильмом, который покажут на Netflix
Это подтвердили продюсеры фильма "The Village Украина".
Известно, что это первый украинский игровой фильм, который будет показан на платформе "Netflix". До этого платформа купила документальный фильм "Домашние игры" украинского режиссера Алисы Коваленко.
Фильм Олега Сенцова "Носорог" рассказывает о криминальном мире 90-х в Украине и герое по прозвищу "Носорог", который становится его частью.
Лента стала второй полнометражной работой украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты".
- Напомним, фильм "Носорог" Олега Сенцова за первую неделю проката собрал более 3,5 млн грн. Фильм вышел в прокат 17 февраля 2022 года. По состоянию на 21 февраля фильм посмотрели более 27,4 тыс. зрителей.
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