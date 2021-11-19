Фильм об УПА "Схрон", победивший на кинофестивале "Молодость", появилась в онлайн-доступе
Историческая драма "Схрон" об УПА, победившая на кинофестивале "Молодость", появилась в доступе на онлайн-платформе Takflix
Об этом сообщает Takflix.
"Схрон", признанный лучшим короткометражным фильмом Национальной программы кинофестиваля "Молодость" в 2020 году, теперь доступен в других странах с английскими субтитрами.
События фильма происходят в 1946 году. По сюжету повстанцы и беременная жена командира прячутся в схроне от НКВД, однако некоторые герои скрывают тайну.
Сюжет фильма частично основан на реальных событиях 1946 года, произошедших с лидером ОУН Ярославом "Робертом" Мельником. Перед созданием фильма режиссер Оксана Войтенко исследовала тему через записи службы безопасности УПА и воспоминания самих повстанцев.
Соавтором сценария выступил Анатолий Соболевский, воевавший на востоке Украины в составе добровольческого батальона ОУН.
Главную роль сыграла Вероника Шостак, известная по фильмам "Братья. Последняя исповедь" Виктории Трофименко и "Поводырь" Олеся Санина.
Продюсерами фильма стали Юрий Минзянов и Екатерина Банах.
"Схрон" - номинант пятой Национальной премии "Золота дзыга" и награды фестиваля "Киноколо" как лучший короткометражный фильм.
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