Фильм об УПА "Схрон", победивший на кинофестивале "Молодость", появилась в онлайн-доступе

Об этом сообщает Takflix.



"Схрон", признанный лучшим короткометражным фильмом Национальной программы кинофестиваля "Молодость" в 2020 году, теперь доступен в других странах с английскими субтитрами.



События фильма происходят в 1946 году. По сюжету повстанцы и беременная жена командира прячутся в схроне от НКВД, однако некоторые герои скрывают тайну.



Сюжет фильма частично основан на реальных событиях 1946 года, произошедших с лидером ОУН Ярославом "Робертом" Мельником. Перед созданием фильма режиссер Оксана Войтенко исследовала тему через записи службы безопасности УПА и воспоминания самих повстанцев.



Соавтором сценария выступил Анатолий Соболевский, воевавший на востоке Украины в составе добровольческого батальона ОУН.



Главную роль сыграла Вероника Шостак, известная по фильмам "Братья. Последняя исповедь" Виктории Трофименко и "Поводырь" Олеся Санина.



Продюсерами фильма стали Юрий Минзянов и Екатерина Банах.



"Схрон" - номинант пятой Национальной премии "Золота дзыга" и награды фестиваля "Киноколо" как лучший короткометражный фильм.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb