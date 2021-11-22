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Фильм об украинской чемпионке по боксу, поддерживаемой Ferrexpo, стал победителем фестиваля в Каннах

22 ноября, 2021 понедельник
10:27
Культура

Cannes Corporate Media & TV Awards 2021 подвели итоги прошлого года и определили победителей среди 900 корпоративных и документальных фильмов, поданных на фестиваль

Одним из победителей стал фильм "Анна", снятый режиссером Максимом Чужей. Короткометражная картина рассказывает про спортивный путь многократной чемпионки Украины, Европы и вице-чемпионки чемпионата мира по боксу 2018 Анны Охоты, поддерживаемой Компанией Ferrexpo в рамках программы корпоративной социальной ответственности в части поддержки спорта и местных общин. 

Пятиминутное видео победило в категории фильмов о спорте, завоевав памятную награду фестиваля – серебряного дельфина. Около 50 фильмов из стран бывшего СССР каждый год претендуют на эту награду, но за последние 12 лет только 4 фильма украинского производства были отмечены на этом фестивале в Каннах. Примечательно, что в этом году жюри не определило однозначного победителя в этой категории, не выдав ни одного золотого дельфина. Победу разделили украинский фильм "Анна" и французский "Roland Garros - Building the legend". 

Анна – спортсменка из небольшого городка Горишние Плавни Полтавской области, которая делится своей историей побед и неудач, секретами тренировок, режимом питания, говорит о том, что она чувствует в ринге и вне его, а также о своей мечте. Этот город стал известен своими спортсменами после Олимпийских Игр в Токио 2020, когда все узнали имя Людмилы Лузан, принесшей серебряную и бронзовую медали украинской сборной по гребле. "Наш город может похвастаться чемпионами Украины, Европы, мира, а также олимпийскими чемпионами благодаря поддержке компании Ferrexpo", – отметил тренер Анны Охоты, Александр Середницкий.

По словам спортсменки, самый сильный ее соперник – это она сама. "Победив себя, я смогу победить и всех остальных", – добавила Анна.

"Поддержка развития спорта является важной частью программ корпоративной социальной ответственности Компании Ferrexpo. Мы финансируем сотни спортсменов в регионе деятельности компании, предоставляя им возможность тренироваться в наилучших условиях. И мы счастливы, когда благодаря нашей поддержке многие из них становятся призерами и чемпионами самых престижных украинских, европейских и мировых соревнований", - отметил Юрий Химич, руководитель направления КСО Компании Ferrexpo. 

Справка:

Начиная с 2010 года, фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards задаёт мировые стандарты для корпоративных фильмов. Жюри фестиваля, состоящее из обладателей Оскара и Эмми, а также специалистов по корпоративным коммуникациям, это гарантия качества победителей. Победители со всех пяти континентов и обладатели Гран-при из Австралии, Бразилии, Франции, Нидерландов и Швейцарии, делают фестиваль по праву международным. 

Анна Охота -  многократная чемпионка Украины, Европы и вице-чемпионка чемпионата мира по боксу 2018.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpoявляется крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpoplcвладеет 100% акций FerrexpoAG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpoкотируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com 

Ferrexpo
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