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Анонс

Фильм о российско-украинской войне "Жизнь на грани" 16 марта выходит в прокат

16 мартa, 2023 четверг
12:55
Культура

16 марта в украинский прокат выходит документальный фильм "Жизнь на грани" – первый и сейчас единственный фильм, охватывающий весь период российско-украинской войны с 2014 года до сегодняшних дней

Авторы фильма – украинские ветераны режиссер Павел Пелешок и продюсер Юрий Иванишин. Их предыдущий фильм "Зима в огне" в 2016-м был номинирован на "Оскар" как "Лучший документальный полнометражный фильм".

"Жизнь на грани" – фильм о становлении и развитии украинского сопротивления от событий Революции Достоинства до полномасштабной войны России против Украины. Лента показывает, как после международного успеха фильма "Зима в огне" Павел и Юрий прямо из окопов отправляются в Лос-Анжелес на церемонию "Оскар". Будучи на войне с 2014 года, сразу после Революции Достоинства, когда в Украине зародилось движение сопротивления, на протяжении лет ветераны защищают Украину от российской агрессии и продолжают снимать свою реальность, столь далекую для другого мира.

Из обломков воспоминаний и собственного киноархива ветераны Павел и Юрий собирают мозаику причин и следствий, по которым складывается сегодняшняя российско-украинская война - с конца 2013 года до сегодняшнего дня. Авторы ушли добровольцами на фронт, побывали в горячих точках Донбасса. И все это время продолжали творить, чтобы показать миру правду об ужасной войне, которая стала возможной в XXI веке.

"В фильме мы показываем правду об Украине, чтобы разоблачить российскую ложь, – говорит продюсер ленты Юрий Иванишин. – Нашим фильмом мы рассказываем о российско-украинской войне международным зрителям и мировым decision-мейкерам – политикам, деятелям культуры, другим известным людям. Чтобы они поняли, что в этой войне, которая продолжается в Украине с 2014 года, мы отстаиваем прежде всего нашу свободу и независимость. И поэтому Украину нужно поддерживать – чтобы не допустить подобных войн в мире в дальнейшем".

"Мы нашли понятную форму для мирового зрителя, чтобы объяснить ему, что наш мир уже давно разделился на до и после. И произошло это не 24 февраля. Мир должен перестать формулировать призрачную надежду в вопросе "Что делать, если Россия нападет?". Наш фильм прекрасно иллюстрирует правильную формулировку этого вопроса и делает принципиальную коррекцию: не "ЕСЛИ нападет", а "КОГДА нападет". И он является прекрасным инструментом, чтобы наглядно объяснить, чем российско-украинская война отличается от тех, о которых в мире слышали раньше», – добавляет режиссер фильма Павел Пелешок.

Мировая премьера фильма "Жизнь на грани" состоялась в конце прошлого года в Берлине, в легендарном кинотеатре Delphi Filmpalast am Zoo. В декабре 2022 года фильм показали и в Киеве. С 16 марта первый документальный фильм о зарождении украинского сопротивления можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране.

Производство ленты - Ukr:Stream. Дистрибьютор фильма в Украине Артхаус Трафик.

Подробнее о фильме "Жизнь на грани" здесь .

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