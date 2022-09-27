Об этом сообщается на сайте онлайн-кинотеатра Sweet.tv.

Общенациональная премьера дебютного полнометражного фильма Марьяна Бушана "Снайпер. Белый Ворон" прошла 24 августа. С 26 сентября его картину можно посмотреть онлайн.



Она рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году. История Николая Вороненко, ставшего снайпером с позывным Ворон, основана на реальных событиях.

Лента рассказывает о начале войны на Донбассе в 2014 году. История Николая Вороненко, ставшего снайпером с позывным Ворон, основана на реальных событиях. В кинотеатрах картина вышла 24 августа.

События фильма начинаются в 2013 году. Пацифист-чудак Николай проводит эко-эксперимент. Вместе со своей беременной женой Настей он решает жить в собственноручно вырытой Норе, на недавно приобретенной земле под Горловкой, Донецкой области. Пара отказывается от благ цивилизации, стремясь доказать, что жить в гармонии с природой в ХХI веке возможно. Несмотря на бытовые трудности, семья чудаков чувствует себя счастливой и верит в ценность и успешность своего эксперимента.

Всё меняется с началом войны на Востоке Украины. Боевики убивают беременную жену Николая и сжигают его Нору. Поэтому Николай принимает судьбоносное решение и вступает в добробат, в ряды снайперов. Над чудаком-математиком подшучивают, но впоследствии, благодаря своему упрямству, он доказывает, что с ним таки стоит считаться.

В фильме сыграли Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясиновский, Олег Шульга и другие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb