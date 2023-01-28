Фильм о первых днях войны в Мариуполе получил награду на кинофестивале в США
Документальный фильм украинского военного корреспондента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" о первых неделях российского вторжения получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США
Об этом сообщает Радио Свобода.
"В картине зафиксировано начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Asociated Press из окруженного российскими войсками города", - говорится в сообщении.
Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
На Sundance Film Festival фильм "20 дней в Мариуполе" показали в конкурсной программе World Cinema Documentary Competition.
Всего в секции мирового документального кино было представлено 12 фильмов. Главный приз получила лента "Вечная память" режиссера Майте Альберди, рассказывающая о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.
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