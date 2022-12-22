Фильм о детях Донбасса "Дом из заноз" попал в шорт-лист "Оскара"

Об этом написал режиссер и продюсер Азад Сафаров в Фейсбуке.

Фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters) производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии оказался среди 15 кандидатов на лучшую документальную ленту года премии "Оскар".

"Это такая важная новость в эти времена для Украины!" – подчеркнул Азад Сафаров. Он рассказал, что картина "о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с войной. В приюте они проводят девять месяцев – и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью".

Съемки документального фильма продолжались два года на Донбассе, а премьера состоялась в январе 2022 года.

Напомним, что драма "Клондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Однако в краткий список номинантов лента не вошла.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb