Фильм о детях Донбасса "Дом из заноз" попал в шорт-лист "Оскара"
Лента совместного производства 4 стран "Дом из заноз" оказалась в шорт-листе на премию "Оскар", она рассказывает о детстве в приюте во время войны
Об этом написал режиссер и продюсер Азад Сафаров в Фейсбуке.
Фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters) производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии оказался среди 15 кандидатов на лучшую документальную ленту года премии "Оскар".
"Это такая важная новость в эти времена для Украины!" – подчеркнул Азад Сафаров. Он рассказал, что картина "о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с войной. В приюте они проводят девять месяцев – и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью".
Съемки документального фильма продолжались два года на Донбассе, а премьера состоялась в январе 2022 года.
- Напомним, что драма "Клондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Однако в краткий список номинантов лента не вошла.
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