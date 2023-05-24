Я распространила фото из группы для поиска актеров массовых сцен — искали людей на "роли" трупов для съемок в фильме "Буча", и меня это сильно задело.

Ко мне в комментарии пришел человек, заметивший: ситуация не черно-белая, такие фильмы снимались и будут сниматься, и кому-то трупов тоже нужно играть. Что делали бы создатели "Списка Шиндлера", если бы никто не согласился в кадре быть трупом? Что ж, это логично, я тоже об этом думала. Игровые фильмы на сложные трагические темы снимались и будут сниматься всегда. Вот только все и всегда зависит от того, как.

Ну вот, например, знаете ли вы, в каком году был снят "Список Шиндлера"? В 1993-м. То есть, прошло почти 50 лет после завершения Второй мировой войны. Соответственно здесь уже была определенная дистанция.

Не могу утверждать, но думаю, что хотя бы лет через 10-20 после завершения этой войны я смогу смотреть игровые фильмы о трагедиях в Буче, Гостомеле, Мариуполе, Изюме и так далее. Я не знаю...

Вы скажете, что через 10-20 лет наша война уже никому не будет интересна, нужно сейчас, бегом-бегом, привлекать внимание мира к этой теме. А я снова упорно подчеркну, что многое зависит от того, как привлекать внимание. Крутой фильм об этой войне точно будет интересен миру и через 20 лет. А сляпанный "по быстрячку" на крови может разве что навредить.

Вы скажете, через 10-20 лет наша война уже никому не будет интересна, нужно сейчас, бегом-бегом, привлекать внимание мира к этой теме. А я снова упорно подчеркну, что многое зависит от того, как привлекать внимание. Крутой фильм об этой войне точно будет интересен миру и через 20 лет. А сляпанный "по быстрячку" на крови может разве что навредить

Нет, я не могу утверждать ничего о художественном качестве этой ленты, потому что еще не видела результата. Хотя должна признать, сильно сомневаюсь, что его качество хоть приблизительно будет равно качеству "Списка Шиндлера". Но вот я открываю синопсис этого фильма и сразу вижу в первых строчках описание того, как женщина красит ногти красным лаком. Я мгновенно понимаю, что это символ, как он будет использован, и меня начинает физически тошнить. Мне хочется написать большой пост об этике, безвкусице и так далее. Но, пожалуй, как-нибудь в другой раз.

Кстати, о красном лаке. Где-то я уже видела. Рассказ "Красный лак" Кирилла Серебренникова. Он мне попался случайно, и тоже тошнило с первых же строчек.

"Каждый день, где бы я ни был, мне кажется, что это надо мной летят самолеты, что это мне надо бежать в бомбоубежище".

Но нет, Кирилл, это не вам нужно бежать в бомбоубежище. И руку этой мертвой женщины из Бучи вы использовали, чтобы написать прежде всего о собственных страданиях и печатать этот рассказ в разных европейских антологиях. А потом еще, оттолкнувшись от этого образа, поставить спектакль за немецкие деньги о жертвах и палачах по обе стороны и о "не все так однозначно".

Не будьте как Кирилл. Ну, а фильм "Буча" уже почти снят. Нет, я ничего не знаю о его художественных качествах. Но об этических — создала уже определенное поверхностное впечатление.

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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