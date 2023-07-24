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Фильм о Барби вышел в лидеры года по кассовым сборам в США

24 июля, 2023 понедельник
12:53
Культура

За первые выходные прокаты романтическая комедия "Барби" достигла лучшего показателя года в США и Канаде

Об этом информирует BBC News .

Дистрибьютор ленты Warner Bros сообщил, что в первые выходные было заработано $155 млн. В то же время новый фильм Oppenheimer, также дебютировавший в пятницу, собрал $93,7 млн в США.

В Великобритании оба фильма помогли сети кинотеатров достичь самого высокого уровня за четыре года.

"Vue, который имеет 91 кинотеатр по всей Британии и Ирландии, заявил, что увидел свои величайшие выходные за четыре года и второй по величине выходной в истории по количеству приема, а "Барби" режиссера Грети Гервиг на пути к тому, чтобы стать самым большим фильмом 2023 года, опередив Super Mario Bros".

Два фильма привлекли более полумиллиона зрителей Vue.

Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях совершила самый большой старт 2023 года, превзойдя продажи билетов на первые выходные Super Mario Bros. Дебют Барби по всему миру принес 337 миллионов долларов (293 миллиона фунтов стерлингов).

Что известно о фильме "Барби"

"Барби" – это романтическая комедия, основанная на культовой игрушке от Mattel. По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни" и обрести свою индивидуальность.

Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"), в "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") и Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Поляна Нельных"). Но в фильме будет несколько Кенов и Барби, которые будут представлять разные профессии, хобби и образы жизни. Среди других актеров, снявшихся в фильме, есть Дуа Липа, Исса Рэй, Эмеральд Феннел, Майкл Сера, Уилл Феррелл и Гелен Миррен.

5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".

В международный прокат фильм вышел 19 июля 2023 года, премьера в Украине доступна была уже на следующий день.

Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.

В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", что может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны.

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