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Фильм "Носорог" Олега Сенцова за первую неделю проката собрал более 3,5 млн грн

21 февраля, 2022 понедельник
18:53
Культура

Лента "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова собрала 3 551 850 гривен за первую неделю проката

Об этом сообщает Arthouse Traffic.

Фильм вышел в прокат 17 февраля 2022 года. По состоянию на 21 февраля фильм посмотрели более 27,4 тыс. зрителей.


"Носорог" - второй полнометражный фильм украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале.

Фильм создан в копродукции Украины, Германии и Польши.

В ленте рассказывается о мужчине по прозвищу "Носорог", который попадает в криминальный мир в 1990-х годах. Главного героя сыграл Сергей Филимонов.

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