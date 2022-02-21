Фильм "Носорог" Олега Сенцова за первую неделю проката собрал более 3,5 млн грн

Об этом сообщает Arthouse Traffic.



Фильм вышел в прокат 17 февраля 2022 года. По состоянию на 21 февраля фильм посмотрели более 27,4 тыс. зрителей.

"Носорог" - второй полнометражный фильм украинского режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале.Фильм создан в копродукции Украины, Германии и Польши.В ленте рассказывается о мужчине по прозвищу "Носорог", который попадает в криминальный мир в 1990-х годах. Главного героя сыграл Сергей Филимонов.