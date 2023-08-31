Фильм "Мирный-21" вошел в топ-10 украинского Netflix
Военная экшн-драма Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" вошла в топ-10 украинского Netflix: фильм выбился в лидеры по количеству просмотров
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.
"Лента Ахтема Сеитаблаева на стриминговом сервисе Netflix стала доступной 23 августа, и в короткий срок фильм успел выбиться в лидеры по количеству просмотров", - говорится в сообщении.
Указано, что украинская экшн-драма "Мирный-21" заняла шестое место в рейтинге Netflix "Топ-10 фильмов сегодня (Украина)".
В Госкино напомнили, что фильм создан ISTMEN FILMS при их совместной с UA Production поддержке. Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution.
Справочно. "Мирный-21" - история о доверии и его отсутствии на фоне событий, которые разворачиваются в Луганской области начала 2014 года. Главная тема раскрывается через призму Луганского пограничного отряда, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну.
- 8 декабря 2022 года появился тизер военной драмы Сеитаблаева "Мирный-21". Над фильмом работали три сценариста: актеры Ярослав Яриш и Сергей Касторных, а также Анатолий Коцюрба – действующий полковник Государственной пограничной службы.
- 22 февраля лента Ахтема Сеитаблаева, изобразившая сопротивление пограничников Луганщины летом 2014 года, вышла в украинском прокате.
- 27 февраля группа Бумбокс совместно с Сергеем Жаданом презентовали клип на саундтрек к военной экшн-драме "Мирный-21".
- 4 сентября украинскую военную экшн-драму "Мирный-21" покажут в столице Эстонии. Затем состоится встреча с режиссером фильма Ахтемом Сеитаблаевым.
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