Фильм "Мирный-21" вошел в топ-10 украинского Netflix

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Лента Ахтема Сеитаблаева на стриминговом сервисе Netflix стала доступной 23 августа, и в короткий срок фильм успел выбиться в лидеры по количеству просмотров", - говорится в сообщении.

Указано, что украинская экшн-драма "Мирный-21" заняла шестое место в рейтинге Netflix "Топ-10 фильмов сегодня (Украина)".

В Госкино напомнили, что фильм создан ISTMEN FILMS при их совместной с UA Production поддержке. Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution.

Справочно. "Мирный-21" - история о доверии и его отсутствии на фоне событий, которые разворачиваются в Луганской области начала 2014 года. Главная тема раскрывается через призму Луганского пограничного отряда, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну.