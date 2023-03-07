Фильм "Мавка. Лесная песня" покажут более чем в 80 странах мира, в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов
За первый уикенд в украинском прокате "Мавка. Лесная песня" обошла по количеству проданных билетов американский блокбастер "Аватар 2: Путь Воды". Ленту покажут более чем в 80 странах мира
Об этом информирует пресс-служба.
"За первый уикенд в прокате "Мавка" обошла американский блокбастер "Аватар 2: Путь Воды" по количеству проданных билетов – 189 048. Бокс-офис за четыре дня в кино составил 24 903 241 грн", - пишет пресс-служба.
Права на показ мультфильма приобрели более 80 стран мира, более 50 из них уже определились с точными датами кинопремьеры. Количество стран, желающих увидеть украинскую анимационную ленту "Мавка. Лесная песня" ежедневно растет.
26 февраля в Саудовской Аравии провели допремьерный гранд-показ "Мавки", а затем уже в странах Ближнего Востока, в частности Бахрейн, Катар, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемена и Северной Африки - Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, Западная Сахара. 5 марта фильм увидели в Абу-Даби.
29 марта гигант международной дистрибуции Universal Pictures Content Group и прокатчик KMBO начнут широкий национальный кинотеатральный прокат "Мавки" во Франции, в этот же день стартуют показы в Бельгии. А дальше:
- Австралия и Новая Зеландия – 6 апреля
- Нидерланды - 19 апреля
- Италия - 20 апреля
- Вьетнам - 29 апреля
- Хорватия, Босния и Герцеговина, Албания, Македония, Косово - 27 апреля
- Андорра и Испания - 28 апреля
- Венгрия и Португалия – 4 мая
- Румыния – 12 мая
- Сербия и Черногория – 29 июня
- Эстония, Литва, Латвия, Польша - 14 июля
- Турция – 25 августа
Со временем станет известен график премьер на территории США и Канады, странах Латинской Америки, а также в Южной Корее, Монголии, Великобритании, Чехии, Словакии, Болгарии, Кипре, Греции, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и других странах.
- В ноябре этого года персонажи украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" появились в британском мультсериале "Hey Duggee" от BBC, чтобы поддержать малышей-беженцев из Украины.
- 17 января стало известно, что украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", производство которого длилось с 2015 года, наконец-то выходит в украинский и мировой прокат.
- Студия Animagrad (FILM.UA Group) раскрыла полный звездный состав актеров дубляжа мультфильма "Мавка. Лесная песня", среди них: Катерина Осадчая, Нина Матвиенко, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, участники этногруппы "ДахаБраха".
- Ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, вышел клип на саундтрек к анимационному фильму "Мавка. Лесная песня", который исполнили Артем Пивоваров и Кристина Соловой.
- "Мавка пылает яростью": создатели мультфильма выпустили видео к годовщине полномасштабного вторжения
- Во Львове 28 февраля впервые в Украине показали новую "Мавку. Лесную песню".
- Как сообщалось, анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта.
- Кассовый сбор мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составил 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
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