Об этом информирует пресс-служба.

"За первый уикенд в прокате "Мавка" обошла американский блокбастер "Аватар 2: Путь Воды" по количеству проданных билетов – 189 048. Бокс-офис за четыре дня в кино составил 24 903 241 грн", - пишет пресс-служба.

Права на показ мультфильма приобрели более 80 стран мира, более 50 из них уже определились с точными датами кинопремьеры. Количество стран, желающих увидеть украинскую анимационную ленту "Мавка. Лесная песня" ежедневно растет.



26 февраля в Саудовской Аравии провели допремьерный гранд-показ "Мавки", а затем уже в странах Ближнего Востока, в частности Бахрейн, Катар, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемена и Северной Африки - Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, Западная Сахара. 5 марта фильм увидели в Абу-Даби.

29 марта гигант международной дистрибуции Universal Pictures Content Group и прокатчик KMBO начнут широкий национальный кинотеатральный прокат "Мавки" во Франции, в этот же день стартуют показы в Бельгии. А дальше:

Австралия и Новая Зеландия – 6 апреля

Нидерланды - 19 апреля

Италия - 20 апреля

Вьетнам - 29 апреля

Хорватия, Босния и Герцеговина, Албания, Македония, Косово - 27 апреля

Андорра и Испания - 28 апреля

Венгрия и Португалия – 4 мая

Румыния – 12 мая

Сербия и Черногория – 29 июня

Эстония, Литва, Латвия, Польша - 14 июля

Турция – 25 августа

Со временем станет известен график премьер на территории США и Канады, странах Латинской Америки, а также в Южной Корее, Монголии, Великобритании, Чехии, Словакии, Болгарии, Кипре, Греции, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и других странах.