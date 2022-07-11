Фильм Marvel "Тор: Любовь и гром" в США собрал более $140 млн в первый уикенд проката

Об этом пишет CNN.

Издание сообщает, что новый фильм кинематографической вселенной Marvel заработал в США примерно 143 миллиона долларов в первый уикенд проката. Эта цифра отвечает ожиданиям индустрии.

"Несмотря на то, что это не рекордный дебют и даже не самое большое открытие для Marvel в этом году - принадлежащее "Доктору Стрэнджа в мультивселенной безумия", - это еще одна мощная премьера самой надежной франшизы голливудских блокбастеров", - говорится в сообщении.

Отмечают, что фильм получил неоднозначные отзывы как зрителей, так и критиков. Фильм получил 68% рейтинга на Rotten Tomatoes и получил оценку "B+" CinemaScore от зрителей. Оценка "B+" от покупателей билетов - это, как правило, не конец света, но это вызывает беспокойство для Marvel, сообщает CNN.

18 апреля Marvel Entertainment показал первый тизер супергеройской ленты "Тор: Любовь и гром".

21 апреля компания Marvel разослала российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета 2022 года останавливает с ними сотрудничество на неопределенный срок.

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