Фильм Marvel "Тор: Любовь и гром" в США собрал более $140 млн в первый уикенд проката
Премьера фильма "Тор: Любовь и гром" от Marvel Studios собрала в США более 140 млн. долларов. Лента заработала 302 миллиона долларов по всему миру
Об этом пишет CNN.
Издание сообщает, что новый фильм кинематографической вселенной Marvel заработал в США примерно 143 миллиона долларов в первый уикенд проката. Эта цифра отвечает ожиданиям индустрии.
"Несмотря на то, что это не рекордный дебют и даже не самое большое открытие для Marvel в этом году - принадлежащее "Доктору Стрэнджа в мультивселенной безумия", - это еще одна мощная премьера самой надежной франшизы голливудских блокбастеров", - говорится в сообщении.
Отмечают, что фильм получил неоднозначные отзывы как зрителей, так и критиков. Фильм получил 68% рейтинга на Rotten Tomatoes и получил оценку "B+" CinemaScore от зрителей. Оценка "B+" от покупателей билетов - это, как правило, не конец света, но это вызывает беспокойство для Marvel, сообщает CNN.
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