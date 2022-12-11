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Фильм "Мариуполис 2" стал лучшей документальной лентой года по версии Европейской киноакадемии

11 декабря, 2022 воскресенье
13:21
Культура На фото презентация фильма "Мариуполис 2"

Лента "Мариуполис 2" литовского автора Мантаса Кведаравичюса получила премию Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм 2022 года

Об этом сообщили в твиттере Европейской киноакадемии.

В Рейкьявике, Исландия, состоялась церемония награждения лауреатов 35-й Премии Европейской киноакадемии. Лента Мариуполис 2, производства Литвы, Франции и Германии, была признана лучшим европейским документальным фильмом в 2022 году.

"Фильм с огромной силой и чувствительностью изображает продолжающуюся среди бомбежек жизнь и раскрывает образы, в которых соединены трагедия и надежда", - прокомментировали организаторы.

Лента является продолжением фильма "Мариуполис", снятого автором в 2015 году. Мантас Кведаравичюс начал съемку второй части после полномасштабного вторжения РФ в Украину, во время съемок его расстреляли российские военные. Работу над лентой продолжили близкие и коллеги Мантаса.

  • Напомним, драма "Кондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

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Кино
Европа
Мариуполь
Литва
война с Россией
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