Фильм "Мариуполис 2" стал лучшей документальной лентой года по версии Европейской киноакадемии
Лента "Мариуполис 2" литовского автора Мантаса Кведаравичюса получила премию Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм 2022 года
Об этом сообщили в твиттере Европейской киноакадемии.
В Рейкьявике, Исландия, состоялась церемония награждения лауреатов 35-й Премии Европейской киноакадемии. Лента Мариуполис 2, производства Литвы, Франции и Германии, была признана лучшим европейским документальным фильмом в 2022 году.
"Фильм с огромной силой и чувствительностью изображает продолжающуюся среди бомбежек жизнь и раскрывает образы, в которых соединены трагедия и надежда", - прокомментировали организаторы.
Лента является продолжением фильма "Мариуполис", снятого автором в 2015 году. Мантас Кведаравичюс начал съемку второй части после полномасштабного вторжения РФ в Украину, во время съемок его расстреляли российские военные. Работу над лентой продолжили близкие и коллеги Мантаса.
- Напомним, драма "Кондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".
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