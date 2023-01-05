Фильм "Максим Оса: золото Песиголовца" теперь можно посмотреть на Netflix

Как сообщает Госкино, релиз стал возможен благодаря Film.UA Distribution.

Фильм "Максим Оса: золото Песиголовца" снят по мотивам одноименного комикса Игоря Баранько. События фильма происходят осенью 1636 года. Польский король отправил на Сечь золото во избежание восстания казаков. Однако по дороге золото исчезает. Главный герой, Максим Оса, расследует сложное дело и встречается лицом к лицу с мистическим Песиголовцем, чтобы найти похищенное королевское золото и выяснить, что случилось с его бесследно исчезнувшими собратьями.

История отчаянного казака Осы – едва ли не первый украинский зрительский художественный фильм, где преобладает современная героика, а также сочетаются элементы детектива, триллера, фэнтези и взрослой сказки.

Режиссер и сценарист фильма – Мирослав Латык (вебсериал "5baksiv.net", художественные фильмы "Халепа на 5 baksiv", "Короли рэпа").

"Максим Оса: золото Песиголовца" вышел в кинопрокат в канун дня украинского казачества, 13 октября. Мирослав Латык в эфире Еспресо рассказал, что в проекте изображены образы тех казаков, которые отвергают нас к европейскому звучанию украинской истории.

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