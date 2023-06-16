Фильм "Люксембург, Люксембург" за три месяца собрал более 34 млн. грн
Трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича через девять недель увидели 228 110 зрителей. Собрать удалось более 34 млн. гривен
Об этом сообщает Госкино Украины .
"Фильм "Люксембург, Люксембург" после девятого уик-энда проката собрал более 34 млн грн", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что в настоящее время фильм Антонио Лукича просмотрели 228 110 зрителей.
Посмотреть трагикомедию "Люксембург, Люксембург" на большом экране можно в кинотеатрах:
- Premiera, Конотоп;
- Планета Кино IMAX, Blokbaster, Киев;
- Планета Кино IMAX, River Mall, Киев;
- Спутник, Киев;
- Лира, Киев;
- Multiplex, Lavina, Киев;
- Планета Кино, King Cross, Львов;
- Планета Кино, Forum, Львов;
- Премиера, Александрия.
Читайте также : Трагикомедия "Люксембург, Люксембург" в прокате: что известно об украинском фильме
Фильм производства ForeFilms, продюсерами которого Владимир Яценко и Анна Яценко, получил поддержку от Госкино. В 2022 году он вошел в пятерку фильмов, участвующих в программе proMOTION для международного продвижения украинского кино, организованного Украинским институтом. Программа сотрудничает с Göteborg Film Fund для предоставления промоподдержки.
Что известно о фильме
"Люксембург, Люксембург" осенью 2020 стал победителем конкурса Госкино. Снимали фильм в 2021 году в Лубнах, Киеве (на настоящем полицейском полигоне) и Люксембурге. А постпродакшн продолжался уже после 24 февраля 2022 года, в условиях воздушных тревог и блекаутов. Команда спешила к международной премьере ленты, которая состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале в конкурсе "Горизонты".
Всеукраинская премьера прошла 5 апреля этого года в Доме культуры пгт Близнецы Харьковской области, откуда родом исполнители главных ролей – Амил и Рамил Насировы.
12 апреля в Киеве прошел допремьерный показ. С 13 апреля команда проекта отправляется во всеукраинский тур, который охватит Лубны, Полтаву, Харьков, Одессу, Киев, Каменец-Подольский, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород.
5 мая трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича ворвалась в список десяти самых кассовых фильмов Украины времен независимости.
14 июня на фильм появился на Netflix.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное