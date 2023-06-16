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Фильм "Люксембург, Люксембург" за три месяца собрал более 34 млн. грн

16 июня, 2023 пятница
10:45
Культура Герои фильма "Люксембург, Люксембург"

Трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича через девять недель увидели 228 110 зрителей. Собрать удалось более 34 млн. гривен

Об этом сообщает Госкино Украины .

"Фильм "Люксембург, Люксембург" после девятого уик-энда проката собрал более 34 млн грн", - заявили в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время фильм Антонио Лукича просмотрели 228 110 зрителей.

Посмотреть трагикомедию "Люксембург, Люксембург" на большом экране можно в кинотеатрах:

  • Premiera, Конотоп;
  • Планета Кино IMAX, Blokbaster, Киев;
  • Планета Кино IMAX, River Mall, Киев;
  • Спутник, Киев;
  • Лира, Киев;
  • Multiplex, Lavina, Киев;
  • Планета Кино, King Cross, Львов;
  • Планета Кино, Forum, Львов;
  • Премиера, Александрия.

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Фильм производства ForeFilms, продюсерами которого Владимир Яценко и Анна Яценко, получил поддержку от Госкино. В 2022 году он вошел в пятерку фильмов, участвующих в программе proMOTION для международного продвижения украинского кино, организованного Украинским институтом. Программа сотрудничает с Göteborg Film Fund для предоставления промоподдержки.

Что известно о фильме

"Люксембург, Люксембург" осенью 2020 стал победителем конкурса Госкино. Снимали фильм в 2021 году в Лубнах, Киеве (на настоящем полицейском полигоне) и Люксембурге. А постпродакшн продолжался уже после 24 февраля 2022 года, в условиях воздушных тревог и блекаутов. Команда спешила к международной премьере ленты, которая состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале в конкурсе "Горизонты".

Всеукраинская премьера прошла 5 апреля этого года в Доме культуры пгт Близнецы Харьковской области, откуда родом исполнители главных ролей – Амил и Рамил Насировы.

12 апреля в Киеве прошел допремьерный показ. С 13 апреля команда проекта отправляется во всеукраинский тур, который охватит Лубны, Полтаву, Харьков, Одессу, Киев, Каменец-Подольский, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород.

5 мая трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича ворвалась в список десяти самых кассовых фильмов Украины времен независимости.

14 июня на фильм появился на Netflix.

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