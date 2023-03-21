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Фильм Ирины Цилык "Я и Феликс" покажут в Гааге на Международном кинофестивале

21 мартa, 2023 вторник
01:18
Культура

Фильм Я и Феликс / Felix and Me украинского режиссера Ирины Цилык покажут на Международном кинофестивале Movies that Matter в Гааге

Об этом сообщило ГосКино Украины.

Нидерландская премьера фильма состоится на 15-м Международном кинофестивале Movies that Matter, который пройдет 24 марта – 1 апреля 2023 года в Гааге.

Международное название фильма – Rock. Paper. Grenade. Он рассказывает о парне Тимофее, который растет в провинциальном украинском городе в 1990-е годы.

"Его семья – это вечно усталая мама, преимущественно отсутствует отец и бабушка, имеющая странного бойфренда по имени Феликс. Бывший контрразведчик, ветеран войны в Афганистане, у Феликса есть ПТСР и является алкоголиком. Но когда он трезв, это наиболее умный и харизматичный человек из всех, кого Тимофей знает", – отмечают в описании ленты.

Главные роли в фильме сыграли украинский писатель Юрий Издрык, а также 10-летний Андрей Чередник (сын Ирины Цилык и Артема Чеха) и 17-летний Владислав Балюк.

Мировая премьера ленты, снятая по мотивам автобиографического романа Артема Чеха "Кто ты такой?", состоялась на Варшавском международном кинофестивале, национальная – в рамках украинского конкурса Odesa International Film Festival.

  • Кинофестиваль о правах человека Movies that Matter ежегодно проходит в Гааге, Нидерланды. Организаторы выбирают в свои программы фильмы, освещающие тему прав человека и человеческого достоинства. В этом году подборка фестиваля включает в себя картины, в которых фигурируют нарративы, связанные с Украиной и Ираном. Всего в программах Movies that Matter представлено более 80 работ из разных стран.
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