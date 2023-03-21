Фильм Ирины Цилык "Я и Феликс" покажут в Гааге на Международном кинофестивале

Об этом сообщило ГосКино Украины.

Нидерландская премьера фильма состоится на 15-м Международном кинофестивале Movies that Matter, который пройдет 24 марта – 1 апреля 2023 года в Гааге.

Международное название фильма – Rock. Paper. Grenade. Он рассказывает о парне Тимофее, который растет в провинциальном украинском городе в 1990-е годы.

"Его семья – это вечно усталая мама, преимущественно отсутствует отец и бабушка, имеющая странного бойфренда по имени Феликс. Бывший контрразведчик, ветеран войны в Афганистане, у Феликса есть ПТСР и является алкоголиком. Но когда он трезв, это наиболее умный и харизматичный человек из всех, кого Тимофей знает", – отмечают в описании ленты.

Главные роли в фильме сыграли украинский писатель Юрий Издрык, а также 10-летний Андрей Чередник (сын Ирины Цилык и Артема Чеха) и 17-летний Владислав Балюк.

Мировая премьера ленты, снятая по мотивам автобиографического романа Артема Чеха "Кто ты такой?", состоялась на Варшавском международном кинофестивале, национальная – в рамках украинского конкурса Odesa International Film Festival.