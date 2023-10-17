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Фильм "Довбуш" собрал в украинском прокате 61,8 млн. грн.: сколько билетов продали

17 октября, 2023 вторник
12:23
Культура

Украинский исторический экшен "Довбуш" режиссера Олеся Санина на 17 октября собрал более 61,8 миллиона гривен в прокате

Об этом сообщает Госкино Украины.

Отмечается, что фильм после восьмого прокатного уикенда собрал кассу в 61 782 834 гривен, было продано 437 697 билетов.

"Прокат продолжается, так что успейте посмотреть историю о ребятах-опришках, которые стали за людей и свою землю и отдали самое главное, чтобы восстановить справедливость", - подчеркнули в Госкино.

В Госкино напомнили, что фильм создан компанией Pronto Film при их поддержке. Кинотеатральной дистрибуцией фильма на территории Украины занимаются компании Kinomania Film Distribution и FILM.UA Distribution.

Что известно о фильме "Довбуш"

Этот исторический приключенческий фильм украинского режиссера Олеся Санина называют одним из самых дорогих в истории украинского кино. Большая эпическая история о великом эпическом герое на самом деле является не буквальной иллюстрацией биографии самого известного из карпатских опришков, а поиском ответов на вопросы, которые были интересны в этой теме именно режиссеру Олесю Санину и значительно шире, чем освещение судьбы отдельного человека. К примеру, когда имя героя начинает означать нечто гораздо большее, чем он сам. Так что лента не только об историческом герое Олексе Довбуше, но и об украинцах как таковых.

"Олекса Довбуш боролся за свою землю, людей и любовь, - говорится в пресрелизе к фильму. - Именно любовь является движущей силой и отражением настоящих человеческих ценностей. Олекса Довбуш не стремился к славе в отличие от брата Ивана, жившего законами разбойника. Олекса же стремится к свободной жизни на своей земле с любимой Маричкой. Именно эти ценности отстаивают украинцы и сегодня".

В главных ролях: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий, Матеуш Костюкевич, Агата Бузек, Петр Жирун, Павел Жирун, Александр Мавриц, Дмитрий Вивчарюк.

Съемки начались в 2018 году, а в июле 2021-го сообщалось, что на Франковщине завершали съемку "Довбуша".

Значительную часть фильма сняли в Карпатах. Интересно, что герои ленты говорят не литературным украинским языком, а приближенным к звучанию в украинских Карпатах.

6 декабря 2021 появился первый трейлер самого дорогого украинского фильма "Довбуш".

20 августа в Ивано-Франковске стартовала серия допремьерных показов украинского полнометражного фильма "Довбуш". Часть средств по билетам передадут ВСУ. На следующий день во Львове возле Оперного театра прошел перформанс по случаю допремьерного показа украинского фильма "Довбуш".

Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий заявили , что получили эпизодические роли в фильме "Довбуш" украинского режиссера Олеся Санина.

Фильм "Довбуш" с бюджетом в 120 млн грн вышел в кинопрокат 24 августа 2023 года. Над съемкой работала команда из 3000 человек, для ленты сшили более 1000 костюмов. В самых масштабных сценах участвовало 500 человек, а одновременно в кадре находились по 50 каскадеров. Создатели фильма ездили в экспедиции, изучали ремесла и техники боя XVIII века.

Для съемки построили или восстановили более 20 локаций, в частности, построили с нуля крепость под Киевом.

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С 24 по 27 августа украинский исторический экшен "Довбуш" режиссера Олеся Санина собрал 8,7 млн. грн. в прокате. Кассовые сборы включают также допремьерные показы в туре команды фильма по Украине, которые начались 19 августа.

На 19 сентября украинский исторический экшен "Довбуш" режиссера Олеся Санина стал самым кассовым игровым фильмом года. Его продолжают транслировать в кинотеатрах.

Общество
Кино
Украина
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