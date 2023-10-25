Фильм "Довбуш" показали в воинских частях Нацгвардии и ВСУ в Киевской и Львовской областях

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Отмечается, что на всех показах присутствовал режиссер фильма Олесь Санин, он общался с воинами, благодарил их за защиту, а также рассказывал историю создания фильма.

"Я каждый раз ищу возможность поехать с фильмом в военные: на передовую, в места дислокации, в учебный центр и в госпиталь. Я еду и снова смотрю вместе с ними собственный фильм, потому что вижу, как у воинов после просмотра зарождается снова луч жизни, луч надежды. И все это придает смысл и моей работе. Военные хотят слышать слова и видеть поступки о том, что они не зря кладут в этой войне свое здоровье, свою кровь и жизнь. Что этот их ежедневный поход к смерти не зря", – сказал Санин.

Указывается, что перед показом фильма Олеся Санина военнослужащим также показывали короткометражную документальную ленту проекта "Культура vs война" об операторе кинокартины "Довбуш" - Сергее Михальчуке, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ служит в рядах ВСУ.

За чуть более месяца проката исторического экшена режиссера Олеся Санина "Довбуш" кассовые сборы составили 55 млн грн.

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