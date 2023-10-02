Фильм "Довбуш" больше месяца собирает полные залы: продано более 390 тыс. билетов

Об этом информирует FILM.UA Group .

"Благодаря вашей сверхмощной поддержке фильм уже больше месяца собирает полные залы и продолжает завоевывать внимание еще большего количества зрителей", - говорится в материале.

За шесть уикендов проката ленты было продано 390 795 билетов, а кассовые сборы составили 55 158 183 грн.

По состоянию на 2 октября показы фильма "Довбуш" продолжаются в кино до сих пор.

Что известно о фильме "Довбуш"

Этот исторический приключенческий фильм украинского режиссера Олеся Санина называют одним из самых дорогих в истории украинского кино. Большая эпическая история о великом эпическом герое на самом деле является не буквальной иллюстрацией биографии самого известного из карпатских опришков, а поиском ответов на вопросы, которые были интересны в этой теме именно режиссеру Олесю Санину и значительно шире, чем освещение судьбы отдельного человека. К примеру, когда имя героя начинает означать нечто гораздо большее, чем он сам. Так что лента не только об историческом герое Олексе Довбуше, но и об украинцах как таковых.

"Олекса Довбуш боролся за свою землю, людей и любовь, - говорится в пресс-релизе к фильму. - Именно любовь является движущей силой и отражением настоящих человеческих ценностей. Олекса Довбуш не стремился к славе, в отличие от брата Ивана, жившего по законам разбойника. Олекса же стремится к свободной жизни на своей земле с любимой Маричкой. Именно эти ценности отстаивают украинцы и сегодня".

В главных ролях: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий, Матеуш Косцюкевич, Агата Бузек, Петр Жирун, Павел Жирун, Александр Мавриц, Дмитрий Вивчарюк.

Съемки начались в 2018 году, а в июле 2021-го сообщалось, что на Франковщине завершали съемку "Довбуша".

Значительную часть фильма сняли в Карпатах. Интересно, что герои ленты говорят не литературным украинским языком, а приближенным к звучанию в украинских Карпатах.

6 декабря 2021 года появился первый трейлер самого дорогого украинского фильма "Довбуш".

20 августа в Ивано-Франковске стартовала серия допремьерных показов украинского полнометражного фильма "Довбуш". Часть средств с билетов передадут ВСУ. На следующий день во Львове возле Оперного театра прошел перформанс по случаю допремьерного показа украинского фильма "Довбуш".

Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий заявили , что получили эпизодические роли в фильме "Довбуш" украинского режиссера Олеся Санина.

Фильм "Довбуш" с бюджетом в 120 млн грн вышел в кинопрокат 24 августа 2023 года. Над съемкой работала команда из 3000 человек, для ленты сшили более 1000 костюмов. В самых масштабных сценах участвовало 500 человек, а одновременно в кадре находились по 50 каскадеров. Создатели фильма ездили в экспедиции, изучали ремесла и техники боя XVIII века.

Для съемки построили или восстановили более 20 локаций, в частности, построили с нуля крепость под Киевом.

С 24 по 27 августа украинский исторический экшен "Довбуш" режиссера Олеся Санина собрал 8,7 млн грн в прокате. Кассовые сборы включают также допремьерные показы в туре команды фильма по Украине, которые начались 19 августа.

На 19 сентября украинский исторический экшен "Довбуш" режиссера Олеся Санина стал самым кассовым игровым фильмом года. Его продолжают транслировать в кинотеатрах.