Фильм "Дом из заноз" об украинском детдоме на линии фронта ООС получил награду Международного фестиваля документального кино в Копенгагене

Об этом написал режиссер фильма Саймон Лэренг Уилмонт .



""Дом из заноз" получил награду Politiken:Dox Award на CPH:DOX. Для меня очень много значит выиграть этот приз в родном городе", - отметил он.



Режиссер поблагодарил критиков фестиваля Нанни Франк Расмуссен Ким Скотте, Йоакима Грюндаля и Кристофера Хегнсвада. Также он выразил благодарность украинским продюсеркам Дарье Бассель и Виктории Хоменко за другой их фильм в программе кинофестиваля - "Снаружи" режиссера Ольги Журбы.



Справка: лента "Дом из заноз" показывает жизнь воспитанников детдома на Востоке Украины, на линии фронта российско-украинской войны, и воспитателей, пытающихся обезопасить детей в таких условиях.

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