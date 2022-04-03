Фильм "Дом из заноз" об украинском детдоме на линии фронта ООС получил награду Международного фестиваля документального кино в Копенгагене
Данско-шведско-украинский фильм "Дом из заноз" получил награду Politiken: Dox Award на Международном фестивале документального кино в Копенгагене
Об этом написал режиссер фильма Саймон Лэренг Уилмонт .
""Дом из заноз" получил награду Politiken:Dox Award на CPH:DOX. Для меня очень много значит выиграть этот приз в родном городе", - отметил он.
Режиссер поблагодарил критиков фестиваля Нанни Франк Расмуссен Ким Скотте, Йоакима Грюндаля и Кристофера Хегнсвада. Также он выразил благодарность украинским продюсеркам Дарье Бассель и Виктории Хоменко за другой их фильм в программе кинофестиваля - "Снаружи" режиссера Ольги Журбы.
Справка: лента "Дом из заноз" показывает жизнь воспитанников детдома на Востоке Украины, на линии фронта российско-украинской войны, и воспитателей, пытающихся обезопасить детей в таких условиях.
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